https://sputnik-georgia.ru/20230425/slozhno-poverit---v-gruzinskoy-mechte-ne-doveryayut-issledovaniyu-amerikanskoy-organizatsii-277058738.html
"Сложно поверить" – в "Грузинской мечте" не доверяют исследованию американской организации
"Сложно поверить" – в "Грузинской мечте" не доверяют исследованию американской организации
Согласно соцопросу, "Грузинская мечта" лишь на 5% опережает крупнейшую оппозиционную партию, созданную Михаилом Саакашвили 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T16:15+0400
2023-04-25T16:15+0400
2023-04-25T16:19+0400
грузия
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грузинская мечта
арчил талаквадзе
михаил саакашвили
опрос населения
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и ее сторонникам будет сложно принять и поверить в результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии одной из американских организаций, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе. Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проводились в эту субботу, за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузии" проголосовали бы 19% респондентов. Вторую строчку традиционно занимает крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", которую в свое время основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Ее предпочли 14% опрошенных. Согласно результатам опроса, на третьем месте – партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". За нее готовы проголосовать 3% респондентов. Столько же опрошенных готовы отдать голос за партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы". В "Грузинской мечте" озвучили пожелание по поводу "Единого нацдвижения">>За "Лейбористскую партию Грузии – Шалва Нателашвили", партию "Лело для Грузии", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели – Георгий Вашадзе", "Для народа – Анна Долидзе", "Граждане – Алеко Элисашвили" готовы проголосовать по 2% респондентов. Набрать лишь 1% поддержки смогли "Консервативная партия – Альт Инфо", "Дроа – Елене Хоштария", "Европейская Грузия – Гига Бокерия", "Альянс патриотов – Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили", "Сила народа". Не приняли бы участие в выборах 5%, не знают ответа на вопрос 20%, отказались отвечать 7% респондентов. В рамках исследования путем прямого интервьюирования были опрошены 1,5 тысячи жителей Грузии. Погрешность составляет около 2,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, арчил талаквадзе, михаил саакашвили, опрос населения
грузия, политика, новости, грузинская мечта, арчил талаквадзе, михаил саакашвили, опрос населения
"Сложно поверить" – в "Грузинской мечте" не доверяют исследованию американской организации
16:15 25.04.2023 (обновлено: 16:19 25.04.2023)
Согласно соцопросу, "Грузинская мечта" лишь на 5% опережает крупнейшую оппозиционную партию, созданную Михаилом Саакашвили
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и ее сторонникам будет сложно принять и поверить в результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии одной из американских организаций, заявил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы проводились в эту субботу, за партию "Грузинская мечта – демократическая Грузии" проголосовали бы 19% респондентов. Вторую строчку традиционно занимает крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", которую в свое время основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Ее предпочли 14% опрошенных.
"Очевидно, не только нам, членам нашей политической команды, но и любым нашим сторонникам в Грузии будет трудно поверить и принять эти результаты. Мы помним, что эти исследования семь-восемь раз проверялись демократическими выборами, и оказалось, что они не соответствуют реальности", – заявил Талаквадзе журналистам.
Согласно результатам опроса, на третьем месте – партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". За нее готовы проголосовать 3% респондентов. Столько же опрошенных готовы отдать голос за партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы".
За "Лейбористскую партию Грузии – Шалва Нателашвили", партию "Лело для Грузии", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели – Георгий Вашадзе", "Для народа – Анна Долидзе", "Граждане – Алеко Элисашвили" готовы проголосовать по 2% респондентов.
Набрать лишь 1% поддержки смогли "Консервативная партия – Альт Инфо", "Дроа – Елене Хоштария", "Европейская Грузия – Гига Бокерия", "Альянс патриотов – Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили", "Сила народа".
Не приняли бы участие в выборах 5%, не знают ответа на вопрос 20%, отказались отвечать 7% респондентов.
В рамках исследования путем прямого интервьюирования были опрошены 1,5 тысячи жителей Грузии. Погрешность составляет около 2,5%.