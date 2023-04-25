https://sputnik-georgia.ru/20230425/v-evrosoyuze-priznali-uspekhi-gruzii-v-provedenie-reform-277055861.html
В Евросоюзе признали успехи Грузии в проведении реформ
В Евросоюзе признали успехи Грузии в проведении реформ
Грузия рассчитывает получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС к концу 2023 года 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T15:12+0400
2023-04-25T15:12+0400
2023-04-25T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузия достигла значительного прогресса во многих ключевых реформах, говорится в информации, опубликованной на сайте Совета Европы по итогам министериала в Люксембурге. По информации Совет Европы, министры иностранных дел стран ЕС провели неформальную беседу за обедом с главой внешнеполитического ведомства Грузии Ильей Дарчиашвили, уделив особое внимание европейской перспективе Грузии и необходимости укрепления ее демократии. Совет Европы в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата. Спикер парламента: отказ Грузии в статусе кандидата в ЕС усиливает недоброжелателей>>Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Ранее власти Грузии назвали отказ предоставить статус кандидата в ЕС Грузии в 2022 году политическим решением, заявив, что Грузия выполнила большую часть требований Соглашения об ассоциации с ЕС и достигла большего прогресса, чем Украина и Молдова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, илья дарчиашвили, совет европы
В Евросоюзе признали успехи Грузии в проведении реформ
15:12 25.04.2023 (обновлено: 15:52 25.04.2023)
Грузия рассчитывает получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС к концу 2023 года
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузия достигла значительного прогресса во многих ключевых реформах, говорится в информации, опубликованной на сайте Совета Европы по итогам министериала в Люксембурге.
По информации Совет Европы, министры иностранных дел стран ЕС провели неформальную беседу за обедом с главой внешнеполитического ведомства Грузии Ильей Дарчиашвили, уделив особое внимание европейской перспективе Грузии и необходимости укрепления ее демократии.
"Обсуждение подтвердило, что Грузия достигла значительного прогресса во многих ключевых реформах, и подчеркнуло, что верховенство закона, права человека, СМИ, гражданское общество и независимые государственные институты являются важными элементами для каждой страны, стремящейся вступить в ЕС", – отмечено в сообщении.
Совет Европы в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата.
Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
Ранее власти Грузии назвали отказ предоставить статус кандидата в ЕС Грузии в 2022 году политическим решением, заявив, что Грузия выполнила большую часть требований Соглашения об ассоциации с ЕС и достигла большего прогресса, чем Украина и Молдова.