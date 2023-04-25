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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения находился неподалеку от городу Кутаиси 25.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-25T11:32+0400
2023-04-25T11:32+0400
2023-04-25T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Западе Грузии, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 11:08 тбс, находился к юго-западу от города Кутаиси (регион Имерети), в селе Сабреви. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии, землетрясение
грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии, землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
11:32 25.04.2023 (обновлено: 12:09 25.04.2023)
Эпицентр землетрясения находился неподалеку от городу Кутаиси
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Западе Грузии, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 11:08 тбс, находился к юго-западу от города Кутаиси (регион Имерети), в селе Сабреви.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.