https://sputnik-georgia.ru/20230425/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-277046600.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от городу Кутаиси 25.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-25T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Западе Грузии, сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 11:08 тбс, находился к юго-западу от города Кутаиси (регион Имерети), в селе Сабреви. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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