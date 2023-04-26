https://sputnik-georgia.ru/20230426/avtobusnyy-park-tbilisi-popolnitsya-novymi-18-metrovymi-avtobusami-277096185.html

Автобусный парк Тбилиси пополнится новыми 18-метровыми автобусами

Автобусный парк Тбилиси пополнится новыми 18-метровыми автобусами

Общий бюджет закупки новых автобусов составит примерно 245 миллионов лари 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T19:40+0400

2023-04-26T19:40+0400

2023-04-26T19:40+0400

транспорт в грузии

транспорт

каха каладзе

тбилиси

грузия

новости

мэрия тбилиси

новые автобусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250833880_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e38b668254a62f81f792fbb4d29c6d32.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует закупить 160 восемнадцатиметровых автобусов на первом этапе, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Цель инициативы – улучшение качества услуг общественного транспорта в столице Грузии. По его словам, Агентство по госзакупкам объявило исследование рынка, которое завершится 27 апреля. По его результатам объявление консолидированного тендера планируется на начало мая. Как пояснил Каладзе, по предварительной оценке общий бюджет закупки 160 единиц 18-метровых автобусов, с учетом НДС, составит примерно 245 млн лари. Однако эта сумма будет скорректирована по результатам исследования рынка. Поставка нового транспорта в Грузию планируется поэтапно в течение 2024 года. Первые 50 автобусов завезут в столицу к апрелю 2024 года, а оставшиеся 110 – в четвертом квартале следующего года.За последние годы парк автобусов в Тбилиси был полностью обновлен, при этом выросло количество автобусов с 655 до 860. Как ранее заявил Каладзе, столичная мэрия делает все для того, чтобы общественный транспорт был самым комфортным, быстрым и доступным. Напомним, в рамках транспортной политики у мэрии конкретный план для улучшения ситуации в столице.В частности, в него входит обновление и синхронизация транспортной сети, замена автобусов и увеличение их количества, обустройство автобусных линий, снижение числа микроавтобусов и их полное обновление, добавление 12 составов в метро, реформа такси, а также внедрение системы зонально-почасовой парковки и "умной системы" управления потоками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

транспорт в грузии, транспорт, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, мэрия тбилиси, новые автобусы