https://sputnik-georgia.ru/20230426/chto-govoryat-vrachi-gruzii-ob-ispolzovanii-novogo-preparata-dlya-lecheniya-nizkoroslosti-277098185.html
Что говорят врачи Грузии об использовании нового препарата для лечения низкорослости?
Что говорят врачи Грузии об использовании нового препарата для лечения низкорослости?
Препарат "Воксзого", по словам медиков, используется в странах, где проводились клинические исследования 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T20:02+0400
2023-04-26T20:02+0400
2023-04-26T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Дети с диагнозом ахондроплазия — очень сложные пациенты с разными системными проблемами, требующими мультидисциплинарного лечения, заявила журналистам врач-эндокринолог Екатерина Кварацхелия. Потребности детей с ахондроплазией обсуждались на сегодняшнем заседании координационного совета по редким заболеваниям. По словам Кварацхелия, ведение пациентов с ахондроплазией требует разного подхода в разных возрастных группах. Следует правильно учитывать индивидуальные потребности таких пациентов, отметила медик. Что касается первого и единственного в мире препарата против ахондроплазии - "Воксзого", то, по словам Кварацхелия, он имеет свои показания и противопоказания. По ее словам, препарат одобрен американским и европейским регулирующими органами в ускоренном порядке. Фазы клинических испытаний завершены, однако исследования все еще продолжаются. Кварацхелия подчеркнула, что этот препарат используется в странах, где проводились клинические исследования. В этих государствах за пациентами также ведется интенсивное наблюдение, оценивается как эффективность препарата, так и его побочные эффекты. Члены группы, занимающейся проблемой ахондроплазии, выразили готовность в течение месяца разработать протокол лечения этого заболевания. Родители детей с этим редким заболеванием проводят в Тбилиси перманентные акции протеста и требуют от государства профинансировать для их детей покупку первого в мире препарата против низкорослости. В правительстве готовы предоставить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его порекомендует ВОЗ. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что Минздрав будет на постоянной связи с компанией-производителем, с ВОЗ, со странами Европы, США и как только решится данный вопрос и несколько стран начнут лечение по этому гайдлайну, то Грузия присоединится к программе. В Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что, как только несколько стран Евросоюза начнут внедрять препарат у себя до сентября, ведомство начнет переговоры с поставщиками.Тем временем представитель ведомства подчеркнула, что лекарство не лечит заболевание, а только способствует росту среди детей с этим диагнозом. Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 см в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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минздрав, ираклий гарибашвили, тбилиси, европа, сша, общество, новости, грузия, дети, советы врачей
минздрав, ираклий гарибашвили, тбилиси, европа, сша, общество, новости, грузия, дети, советы врачей
Что говорят врачи Грузии об использовании нового препарата для лечения низкорослости?
20:02 26.04.2023 (обновлено: 20:15 26.04.2023)
Препарат "Воксзого", по словам медиков, используется в странах, где проводились клинические исследования
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Дети с диагнозом ахондроплазия — очень сложные пациенты с разными системными проблемами, требующими мультидисциплинарного лечения, заявила журналистам врач-эндокринолог Екатерина Кварацхелия.
Потребности детей с ахондроплазией обсуждались на сегодняшнем заседании координационного совета по редким заболеваниям.
По словам Кварацхелия, ведение пациентов с ахондроплазией требует разного подхода в разных возрастных группах. Следует правильно учитывать индивидуальные потребности таких пациентов, отметила медик.
"Для начала необходимо составить правильный учет пациентов, их оценку в медплане и обработку этих данных. Мы ознакомили министерство с нашим рабочим форматом: мы встречаемся каждую неделю и находимся в процессе разработки протокола", - сказала Кварацхелия, которая не исключила включения иностранных экспертов к процессу.
Что касается первого и единственного в мире препарата против ахондроплазии - "Воксзого", то, по словам Кварацхелия, он имеет свои показания и противопоказания.
По ее словам, препарат одобрен американским и европейским регулирующими органами в ускоренном порядке. Фазы клинических испытаний завершены, однако исследования все еще продолжаются.
Кварацхелия подчеркнула, что этот препарат используется в странах, где проводились клинические исследования. В этих государствах за пациентами также ведется интенсивное наблюдение, оценивается как эффективность препарата, так и его побочные эффекты.
Члены группы, занимающейся проблемой ахондроплазии, выразили готовность в течение месяца разработать протокол лечения этого заболевания.
Родители детей с этим редким заболеванием проводят в Тбилиси перманентные акции протеста и требуют от государства профинансировать для их детей покупку первого в мире препарата против низкорослости.
В правительстве готовы предоставить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его порекомендует ВОЗ.
Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что Минздрав будет на постоянной связи с компанией-производителем, с ВОЗ, со странами Европы, США и как только решится данный вопрос и несколько стран начнут лечение по этому гайдлайну, то Грузия присоединится к программе.
Препарат "Воксзого" (Восоритид) был разработан в 2021 году. В начале апреля 2023 года Координационный совет по редким заболеваниям не выдал положительную рекомендацию Минздраву на закупку препарата для лечения ахондроплазии.
В Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что, как только несколько стран Евросоюза начнут внедрять препарат у себя до сентября, ведомство начнет переговоры с поставщиками.
Тем временем представитель ведомства подчеркнула, что лекарство не лечит заболевание, а только способствует росту среди детей с этим диагнозом.
Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей.
Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 см в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.