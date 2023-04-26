https://sputnik-georgia.ru/20230426/chto-govoryat-vrachi-gruzii-ob-ispolzovanii-novogo-preparata-dlya-lecheniya-nizkoroslosti-277098185.html

Что говорят врачи Грузии об использовании нового препарата для лечения низкорослости?

Что говорят врачи Грузии об использовании нового препарата для лечения низкорослости?

Препарат "Воксзого", по словам медиков, используется в странах, где проводились клинические исследования 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Дети с диагнозом ахондроплазия — очень сложные пациенты с разными системными проблемами, требующими мультидисциплинарного лечения, заявила журналистам врач-эндокринолог Екатерина Кварацхелия. Потребности детей с ахондроплазией обсуждались на сегодняшнем заседании координационного совета по редким заболеваниям. По словам Кварацхелия, ведение пациентов с ахондроплазией требует разного подхода в разных возрастных группах. Следует правильно учитывать индивидуальные потребности таких пациентов, отметила медик. Что касается первого и единственного в мире препарата против ахондроплазии - "Воксзого", то, по словам Кварацхелия, он имеет свои показания и противопоказания. По ее словам, препарат одобрен американским и европейским регулирующими органами в ускоренном порядке. Фазы клинических испытаний завершены, однако исследования все еще продолжаются. Кварацхелия подчеркнула, что этот препарат используется в странах, где проводились клинические исследования. В этих государствах за пациентами также ведется интенсивное наблюдение, оценивается как эффективность препарата, так и его побочные эффекты. Члены группы, занимающейся проблемой ахондроплазии, выразили готовность в течение месяца разработать протокол лечения этого заболевания. Родители детей с этим редким заболеванием проводят в Тбилиси перманентные акции протеста и требуют от государства профинансировать для их детей покупку первого в мире препарата против низкорослости. В правительстве готовы предоставить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его порекомендует ВОЗ. Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал, что Минздрав будет на постоянной связи с компанией-производителем, с ВОЗ, со странами Европы, США и как только решится данный вопрос и несколько стран начнут лечение по этому гайдлайну, то Грузия присоединится к программе. В Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что, как только несколько стран Евросоюза начнут внедрять препарат у себя до сентября, ведомство начнет переговоры с поставщиками.Тем временем представитель ведомства подчеркнула, что лекарство не лечит заболевание, а только способствует росту среди детей с этим диагнозом. Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 см в год. Препарат используется только в крайних и особенных случаях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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