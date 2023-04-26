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Что мешает мэрии Тбилиси заменять аварийные дома новыми?
Что мешает мэрии Тбилиси заменять аварийные дома новыми?
В Тбилиси около 10 тысяч аварийных домов, которые нуждаются в ремонте или сносе 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T17:17+0400
2023-04-26T17:17+0400
2023-04-26T18:01+0400
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тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси успешно осуществляет программу замены аварийных многоквартирных домов новыми, однако процессу мешают некоторые жильцы, которые требуют увеличения жилой площади, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.По его словам, такие ситуации мешают осуществлению проекта по замене аварийных домов новыми."Мы готовы заменить жилой дом, и на месте аварийного здания построить вам новый корпус. Пока идет строительство, мы переведем вас на съемную квартиру так, что вам не придется заплатить ни один тетри. Спустя два года вам передадут абсолютно новый, отремонтированный, всячески благоустроенный жилой корпус", – отметил он.Замена аварийных домов в Тбилиси – мэрия запустила новую программу>>Между тем мэр сообщил о начале нового проекта в рамках программы. В 10 квартале третьего массива района Варкетили на окраине столицы на месте дома №9 планируется возведение нового здания. Так как здание находилось в таком состоянии, что угрожало жизни жильцов, мэрия перевела 45 семей в съемные квартиры. На месте аварийного четырехэтажного здания появится десятиэтажный дом. Уже начата подготовка дизайн-проекта, инженерной документации, после чего будет объявлен тендер на строительство. Мэрия Тбилиси планирует поэтапно заменить все аварийные здания столицы. Речь идет о тех жилых зданиях, которые не представляют архитектурной ценности и срок эксплатации которых уже намного превышает 50 лет. Замена старых аварийных домов, в частности, "хрущевок", была одним из предвыборных обещаний мэра Тбилиси Кахи Каладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Что мешает мэрии Тбилиси заменять аварийные дома новыми?
17:17 26.04.2023 (обновлено: 18:01 26.04.2023)
В Тбилиси около 10 тысяч аварийных домов, которые нуждаются в ремонте или сносе
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси успешно осуществляет программу замены аварийных многоквартирных домов новыми, однако процессу мешают некоторые жильцы, которые требуют увеличения жилой площади, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
"Мы хотим и можем сделать так, чтобы была осуществлена замена еще большего количества жилых корпусов, но есть случаи, когда местные жители просят дополнительную площадь. Например, живя в 100 квадратных метрах, просят площадь на 5-20-30 квадратных метров больше, на что у нас нет права", – заявил Каладзе.
По его словам, такие ситуации мешают осуществлению проекта по замене аварийных домов новыми.
"Мы готовы заменить жилой дом, и на месте аварийного здания построить вам новый корпус. Пока идет строительство, мы переведем вас на съемную квартиру так, что вам не придется заплатить ни один тетри. Спустя два года вам передадут абсолютно новый, отремонтированный, всячески благоустроенный жилой корпус", – отметил он.
Между тем мэр сообщил о начале нового проекта в рамках программы. В 10 квартале третьего массива района Варкетили на окраине столицы на месте дома №9 планируется возведение нового здания.
Так как здание находилось в таком состоянии, что угрожало жизни жильцов, мэрия перевела 45 семей в съемные квартиры.
На месте аварийного четырехэтажного здания появится десятиэтажный дом. Уже начата подготовка дизайн-проекта, инженерной документации, после чего будет объявлен тендер на строительство.
Мэрия Тбилиси планирует поэтапно заменить все аварийные здания столицы. Речь идет о тех жилых зданиях, которые не представляют архитектурной ценности и срок эксплатации которых уже намного превышает 50 лет.
Замена старых аварийных домов, в частности, "хрущевок", была одним из предвыборных обещаний мэра Тбилиси Кахи Каладзе.