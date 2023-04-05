https://sputnik-georgia.ru/20230405/zamena-avariynykh-domov-v-tbilisi--meriya-zapustila-novuyu-programmu-276447306.html
Замена аварийных домов в Тбилиси – мэрия запустила новую программу
Замена аварийных домов в Тбилиси – мэрия запустила новую программу
Для решения проблем с аварийными домами в Тбилиси мэрия предлагает две программы 05.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-05T13:53+0400
2023-04-05T13:53+0400
2023-04-05T14:17+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/09/274741239_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_7337dbce9f22ea32afdaf40fa17a2446.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси запустила программу обновления исторических районов столицы, которая предусматривает замену аварийных зданий, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. Мэр также напомнил, что разработаны две модели программы. В рамках первой программы бизнес-сектору, после согласования с владельцами аварийных домов, будет предоставлена возможность замены или ремонта аварийных зданий в исторических районах, но только в соответствии с детальным проектом и сметой, разработанными Фондом развития Тбилиси. Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото>>Взамен городские власти предлагают бизнес-сектору выдать соответствующее планировочное решение к прилегающей территории и присвоить конкретные параметры принадлежащей им земле, которая должна находиться за пределами исторических районов (а не в историческом районе). Кроме того, заинтересованный бизнес-субъект сможет уплатить соответствующую сумму непосредственно в бюджет и полностью передать выполнение работ Фонду развития Тбилиси. Согласно второй программе, мэрия поможет владельцам аварийных зданий в исторических районах продать свое имущество через аукцион. После совместного заявления и согласия собственников мэрия измерит недвижимость и предоставит экспертную оценку имущества для определения ее стоимости. После этого Агентство транспорта и городского развития и другие соответствующие структурные подразделения примут оптимальное планировочное решение, и эта подробная информация будет размещена на сайте мэрии в течение двух месяцев. Для решения проблем с аварийными домами в Тбилиси мэрия предлагает две программы>>По запросу заинтересованных лиц мэрия предоставит им всю необходимую информацию, касающуюся дальнейшего развития этой территории. Спустя два месяца с размещения информации на сайте имущество будет выставлено на аукцион. В итоге собственникам будет предложена самая высокая цена, зафиксированная на торгах, и только по их решению эта недвижимость будет продана. Если собственники захотят объявить аукцион по предложенной ими цене, мэрия полностью это обеспечит. То есть аукцион будет объявлен по желанию собственников, по указанной ими цене или цене, предусмотренной экспертным заключением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/09/274741239_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_21e2088235db80aed1c55e705a0e350f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Замена аварийных домов в Тбилиси – мэрия запустила новую программу
13:53 05.04.2023 (обновлено: 14:17 05.04.2023)
Для решения проблем с аварийными домами в Тбилиси мэрия предлагает две программы
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси запустила программу обновления исторических районов столицы, которая предусматривает замену аварийных зданий, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
"Уже задействована программа обновления исторических районов, которая предусматривает замену аварийных зданий. Это важнейший для нашей столицы проект, и надеюсь, при активном участии населения и бизнеса удастся обновить ряд аварийных зданий", – заявил Каладзе.
Мэр также напомнил, что разработаны две модели программы. В рамках первой программы бизнес-сектору, после согласования с владельцами аварийных домов, будет предоставлена возможность замены или ремонта аварийных зданий в исторических районах, но только в соответствии с детальным проектом и сметой, разработанными Фондом развития Тбилиси.
Взамен городские власти предлагают бизнес-сектору выдать соответствующее планировочное решение к прилегающей территории и присвоить конкретные параметры принадлежащей им земле, которая должна находиться за пределами исторических районов (а не в историческом районе).
Кроме того, заинтересованный бизнес-субъект сможет уплатить соответствующую сумму непосредственно в бюджет и полностью передать выполнение работ Фонду развития Тбилиси.
Согласно второй программе, мэрия поможет владельцам аварийных зданий в исторических районах продать свое имущество через аукцион.
"Проведение аукциона и все последующие связанные с ним необходимые процедуры будут осуществляться мэрией Тбилиси совершенно бесплатно, без уплаты каких-либо комиссионных сборов", – отметил Каладзе.
После совместного заявления и согласия собственников мэрия измерит недвижимость и предоставит экспертную оценку имущества для определения ее стоимости.
После этого Агентство транспорта и городского развития и другие соответствующие структурные подразделения примут оптимальное планировочное решение, и эта подробная информация будет размещена на сайте мэрии в течение двух месяцев.
По запросу заинтересованных лиц мэрия предоставит им всю необходимую информацию, касающуюся дальнейшего развития этой территории.
Спустя два месяца с размещения информации на сайте имущество будет выставлено на аукцион. В итоге собственникам будет предложена самая высокая цена, зафиксированная на торгах, и только по их решению эта недвижимость будет продана.
Если собственники захотят объявить аукцион по предложенной ими цене, мэрия полностью это обеспечит.
То есть аукцион будет объявлен по желанию собственников, по указанной ими цене или цене, предусмотренной экспертным заключением.