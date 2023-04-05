https://sputnik-georgia.ru/20230405/zamena-avariynykh-domov-v-tbilisi--meriya-zapustila-novuyu-programmu-276447306.html

Замена аварийных домов в Тбилиси – мэрия запустила новую программу

Замена аварийных домов в Тбилиси – мэрия запустила новую программу

Для решения проблем с аварийными домами в Тбилиси мэрия предлагает две программы 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T13:53+0400

2023-04-05T13:53+0400

2023-04-05T14:17+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси запустила программу обновления исторических районов столицы, которая предусматривает замену аварийных зданий, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. Мэр также напомнил, что разработаны две модели программы. В рамках первой программы бизнес-сектору, после согласования с владельцами аварийных домов, будет предоставлена возможность замены или ремонта аварийных зданий в исторических районах, но только в соответствии с детальным проектом и сметой, разработанными Фондом развития Тбилиси. Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото>>Взамен городские власти предлагают бизнес-сектору выдать соответствующее планировочное решение к прилегающей территории и присвоить конкретные параметры принадлежащей им земле, которая должна находиться за пределами исторических районов (а не в историческом районе). Кроме того, заинтересованный бизнес-субъект сможет уплатить соответствующую сумму непосредственно в бюджет и полностью передать выполнение работ Фонду развития Тбилиси. Согласно второй программе, мэрия поможет владельцам аварийных зданий в исторических районах продать свое имущество через аукцион. После совместного заявления и согласия собственников мэрия измерит недвижимость и предоставит экспертную оценку имущества для определения ее стоимости. После этого Агентство транспорта и городского развития и другие соответствующие структурные подразделения примут оптимальное планировочное решение, и эта подробная информация будет размещена на сайте мэрии в течение двух месяцев. Для решения проблем с аварийными домами в Тбилиси мэрия предлагает две программы>>По запросу заинтересованных лиц мэрия предоставит им всю необходимую информацию, касающуюся дальнейшего развития этой территории. Спустя два месяца с размещения информации на сайте имущество будет выставлено на аукцион. В итоге собственникам будет предложена самая высокая цена, зафиксированная на торгах, и только по их решению эта недвижимость будет продана. Если собственники захотят объявить аукцион по предложенной ими цене, мэрия полностью это обеспечит. То есть аукцион будет объявлен по желанию собственников, по указанной ими цене или цене, предусмотренной экспертным заключением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси