https://sputnik-georgia.ru/20230426/glava-tsik-gruzii-o-promezhutochnykh-vyborakh-generalnaya-repetitsiya-pered-vyborami-v-parlament-277082155.html

Выборы в Грузии: глава ЦИК рассказал, как будут голосовать избиратели

Выборы в Грузии: глава ЦИК рассказал, как будут голосовать избиратели

На 90% участках выборы будут проходить в режиме электронного голосования 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T13:23+0400

2023-04-26T13:23+0400

2023-04-26T13:36+0400

промежуточные выборы 2023

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. На промежуточных выборах, которые пройдут в Грузии в конце текущей недели, 91% избирателей смогут проголосовать с использованием электронных технологий, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили. Выборы в Грузии 29 апреля состоятся на 164 участках и будут проходить по электронной системе. При этом впервые в истории система электронного голосования будет применена в крупном масштабе. Речь идет об использовании аппаратов двух типов: первый тип – аппараты идентификации или регистрации избирателей, второй тип – аппараты голосования и подсчета голосов. На выборах 29 апреля впервые будет предусмотрена синхронизация-консолидация аппаратов подсчета голосов. Это значит, что сразу после завершения голосования данные, содержащиеся в двух аппаратах, стоящих на избирательных участках, будут синхронизированы, сообщил глава ЦИК.Выборы в Грузии 2023: последние данные о готовности>>Центризбирком называет промежуточные выборы своего рода генеральной репетицией, так как они в определенной мере являются частью парламентских выборов 2024 года, отметил он. "Это дает возможность всем включенным сторонам, чтобы политическим партиям и всем заинтересованным в выборах сторонам заранее были известны решения ЦИК, которые мы приняли в последний период в отношении технологий, чтобы спланировать и подготовиться к выборам за полтора года", – заявил Каландаришвили.На выборах 29 апреля жители конкретных регионов и районов будут выбирать мажоритарного депутата парламента от Поти, Сенаки и Хоби; мажоритарных депутатов в сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси; мэров районов Цагери и Терджола. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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промежуточные выборы 2023, грузия, политика, новости, цик грузии