https://sputnik-georgia.ru/20230426/glava-tsik-gruzii-o-promezhutochnykh-vyborakh-generalnaya-repetitsiya-pered-vyborami-v-parlament-277082155.html
Выборы в Грузии: глава ЦИК рассказал, как будут голосовать избиратели
Выборы в Грузии: глава ЦИК рассказал, как будут голосовать избиратели
На 90% участках выборы будут проходить в режиме электронного голосования 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T13:23+0400
2023-04-26T13:23+0400
2023-04-26T13:36+0400
промежуточные выборы 2023
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. На промежуточных выборах, которые пройдут в Грузии в конце текущей недели, 91% избирателей смогут проголосовать с использованием электронных технологий, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили. Выборы в Грузии 29 апреля состоятся на 164 участках и будут проходить по электронной системе. При этом впервые в истории система электронного голосования будет применена в крупном масштабе. Речь идет об использовании аппаратов двух типов: первый тип – аппараты идентификации или регистрации избирателей, второй тип – аппараты голосования и подсчета голосов. На выборах 29 апреля впервые будет предусмотрена синхронизация-консолидация аппаратов подсчета голосов. Это значит, что сразу после завершения голосования данные, содержащиеся в двух аппаратах, стоящих на избирательных участках, будут синхронизированы, сообщил глава ЦИК.Выборы в Грузии 2023: последние данные о готовности>>Центризбирком называет промежуточные выборы своего рода генеральной репетицией, так как они в определенной мере являются частью парламентских выборов 2024 года, отметил он. "Это дает возможность всем включенным сторонам, чтобы политическим партиям и всем заинтересованным в выборах сторонам заранее были известны решения ЦИК, которые мы приняли в последний период в отношении технологий, чтобы спланировать и подготовиться к выборам за полтора года", – заявил Каландаришвили.На выборах 29 апреля жители конкретных регионов и районов будут выбирать мажоритарного депутата парламента от Поти, Сенаки и Хоби; мажоритарных депутатов в сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси; мэров районов Цагери и Терджола. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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промежуточные выборы 2023, грузия, политика, новости, цик грузии
промежуточные выборы 2023, грузия, политика, новости, цик грузии
Выборы в Грузии: глава ЦИК рассказал, как будут голосовать избиратели
13:23 26.04.2023 (обновлено: 13:36 26.04.2023)
На 90% участках выборы будут проходить в режиме электронного голосования
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. На промежуточных выборах, которые пройдут в Грузии в конце текущей недели, 91% избирателей смогут проголосовать с использованием электронных технологий, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.
Выборы в Грузии 29 апреля состоятся на 164 участках и будут проходить по электронной системе. При этом впервые в истории система электронного голосования будет применена в крупном масштабе.
"На промежуточных выборах 91% избирателей будут иметь возможность воспользоваться сервисами, предоставляемыми избирательной администрацией с точки зрения технологических решений", – заявил Каландаришвили.
Речь идет об использовании аппаратов двух типов: первый тип – аппараты идентификации или регистрации избирателей, второй тип – аппараты голосования и подсчета голосов.
На выборах 29 апреля впервые будет предусмотрена синхронизация-консолидация аппаратов подсчета голосов. Это значит, что сразу после завершения голосования данные, содержащиеся в двух аппаратах, стоящих на избирательных участках, будут синхронизированы, сообщил глава ЦИК.
Центризбирком называет промежуточные выборы своего рода генеральной репетицией, так как они в определенной мере являются частью парламентских выборов 2024 года, отметил он.
"Это дает возможность всем включенным сторонам, чтобы политическим партиям и всем заинтересованным в выборах сторонам заранее были известны решения ЦИК, которые мы приняли в последний период в отношении технологий, чтобы спланировать и подготовиться к выборам за полтора года", – заявил Каландаришвили.
На выборах 29 апреля жители конкретных регионов и районов будут выбирать мажоритарного депутата парламента от Поти, Сенаки и Хоби; мажоритарных депутатов в сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси; мэров районов Цагери и Терджола.