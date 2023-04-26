https://sputnik-georgia.ru/20230426/gruzinskuyu-literaturu-predstavyat-na-knizhnoy-yarmarke-v-buenos-ayrese-277103694.html

Грузинскую литературу представят на книжной ярмарке в Буэнос-Айресе

Грузинскую литературу представят на книжной ярмарке в Буэнос-Айресе

Книголюбы Аргентины познакомятся с новейшими переводами грузинских авторов на испанский, английский, немецкий и французский языки 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузинская литература впервые будет представлена на 47-й Международной книжной ярмарке в Буэнос-Айресе, которая пройдет с 27 апреля по 15 мая. В сотрудничестве с Франкфуртской книжной ярмаркой на коллективном стенде в Буэнос-Айресе будет представлен грузинский стенд под слоганом "Европейские новости". На полках "Европейских новостей" будут размещены новейшие переводы грузинских авторов на испанский, английский, немецкий и французский языки, изданные при поддержке Дома писателей Грузии. Так, посетители книжной ярмарки в Буэнос-Айресе будут иметь возможность ознакомиться с современной грузинской литературой, переведенной на разные языки мира, а также с каталогами о грузинских писателях. Ожидается, что делегация Грузии примет участие в панельных дискуссиях в Буэнос-Айресе, пройдут деловые встречи с представителями культуры и издателями Аргентины, что будет способствовать повышению интереса к грузинской литературе в испаноязычном мире, отмечают в Доме писателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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