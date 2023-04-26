https://sputnik-georgia.ru/20230426/gruzinskuyu-literaturu-predstavyat-na-knizhnoy-yarmarke-v-buenos-ayrese-277103694.html
Грузинскую литературу представят на книжной ярмарке в Буэнос-Айресе
Грузинскую литературу представят на книжной ярмарке в Буэнос-Айресе
Книголюбы Аргентины познакомятся с новейшими переводами грузинских авторов на испанский, английский, немецкий и французский языки 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T21:51+0400
2023-04-26T21:51+0400
2023-04-26T22:22+0400
анонсы
буэнос-айрес
грузия
новости
культура
аргентина
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277103331_0:642:1536:1506_1920x0_80_0_0_ef293f013bdeeaef8dc716439ec35c96.jpg
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузинская литература впервые будет представлена на 47-й Международной книжной ярмарке в Буэнос-Айресе, которая пройдет с 27 апреля по 15 мая. В сотрудничестве с Франкфуртской книжной ярмаркой на коллективном стенде в Буэнос-Айресе будет представлен грузинский стенд под слоганом "Европейские новости". На полках "Европейских новостей" будут размещены новейшие переводы грузинских авторов на испанский, английский, немецкий и французский языки, изданные при поддержке Дома писателей Грузии. Так, посетители книжной ярмарки в Буэнос-Айресе будут иметь возможность ознакомиться с современной грузинской литературой, переведенной на разные языки мира, а также с каталогами о грузинских писателях. Ожидается, что делегация Грузии примет участие в панельных дискуссиях в Буэнос-Айресе, пройдут деловые встречи с представителями культуры и издателями Аргентины, что будет способствовать повышению интереса к грузинской литературе в испаноязычном мире, отмечают в Доме писателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
буэнос-айрес
аргентина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277103331_0:498:1536:1650_1920x0_80_0_0_919c089c83d2c55257df369ab77b116c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
анонсы , буэнос-айрес, грузия, новости, культура, аргентина, книги
анонсы , буэнос-айрес, грузия, новости, культура, аргентина, книги
Грузинскую литературу представят на книжной ярмарке в Буэнос-Айресе
21:51 26.04.2023 (обновлено: 22:22 26.04.2023)
Книголюбы Аргентины познакомятся с новейшими переводами грузинских авторов на испанский, английский, немецкий и французский языки
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузинская литература впервые будет представлена на 47-й Международной книжной ярмарке в Буэнос-Айресе, которая пройдет с 27 апреля по 15 мая.
Книжная ярмарка в Буэнос-Айресе занимает площадь более 45 тысяч квадратных метров и является самой популярной в испаноязычном мире. В течение почти трех недель ее посещает более миллиона читателей и cвыше 12 тысяч специалистов в области книжного дела.
В сотрудничестве с Франкфуртской книжной ярмаркой на коллективном стенде в Буэнос-Айресе будет представлен грузинский стенд под слоганом "Европейские новости".
На полках "Европейских новостей" будут размещены новейшие переводы грузинских авторов на испанский, английский, немецкий и французский языки, изданные при поддержке Дома писателей Грузии.
Так, посетители книжной ярмарки в Буэнос-Айресе будут иметь возможность ознакомиться с современной грузинской литературой, переведенной на разные языки мира, а также с каталогами о грузинских писателях.
Ожидается, что делегация Грузии примет участие в панельных дискуссиях в Буэнос-Айресе, пройдут деловые встречи с представителями культуры и издателями Аргентины, что будет способствовать повышению интереса к грузинской литературе в испаноязычном мире, отмечают в Доме писателей.