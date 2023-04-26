https://sputnik-georgia.ru/20230426/krupnuyu-partiyu-kontrabandnykh-sigaret-izyali-na-gruzino-armyanskoy-granitse--277097220.html
Крупную партию контрабандных сигарет изъяли на грузино-армянской границе
Крупную партию контрабандных сигарет изъяли на грузино-армянской границе
Материалы дел нарушителей переданы в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T19:00+0400
2023-04-26T19:00+0400
2023-04-26T19:00+0400
преступность в грузии
происшествия
грузия
новости
контрабанда
минфин грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24453/56/244535671_0:89:1397:874_1920x0_80_0_0_efcbeefad933b1d2590878834615aa73.jpg
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузинские пограничники предотвратили две попытки незаконного ввоза в страну незадекларированных сигарет на ТПП "Садахло" (грузино-армянская граница), говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии. По данным ведомства, в период с 24 по 25 апреля было изъято в общей сложности 42 040 штук контрабандных сигарет. Материалы дел нарушителей переданы в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования. Сотрудники департамента налогового мониторинга Службы доходов Минфина Грузии в марте 2023 года изъяли в общей сложности 13 тысяч пачек контрабандных сигарет. За указанный период было выявлено 120 фактов незаконного хранения и перевозки табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24453/56/244535671_56:0:1339:962_1920x0_80_0_0_043f5b5ff8e1db4f278c671bced61330.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, контрабанда, минфин грузии
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, контрабанда, минфин грузии
Крупную партию контрабандных сигарет изъяли на грузино-армянской границе
Материалы дел нарушителей переданы в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузинские пограничники предотвратили две попытки незаконного ввоза в страну незадекларированных сигарет на ТПП "Садахло" (грузино-армянская граница), говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.
По данным ведомства, в период с 24 по 25 апреля было изъято в общей сложности 42 040 штук контрабандных сигарет.
"Товар был обнаружен в результате как физического осмотра граждан разных стран, так и во время детального осмотра багажа и автомобилей, которые были проведены на основании подозрений", – говорится
в сообщении.
Материалы дел нарушителей переданы в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования.
Сотрудники департамента налогового мониторинга Службы доходов Минфина Грузии в марте 2023 года изъяли в общей сложности 13 тысяч пачек контрабандных сигарет. За указанный период было выявлено 120 фактов незаконного хранения и перевозки табачных изделий.