https://sputnik-georgia.ru/20230426/krupnuyu-partiyu-kontrabandnykh-sigaret-izyali-na-gruzino-armyanskoy-granitse--277097220.html

Крупную партию контрабандных сигарет изъяли на грузино-армянской границе

Крупную партию контрабандных сигарет изъяли на грузино-армянской границе

Материалы дел нарушителей переданы в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T19:00+0400

2023-04-26T19:00+0400

2023-04-26T19:00+0400

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузинские пограничники предотвратили две попытки незаконного ввоза в страну незадекларированных сигарет на ТПП "Садахло" (грузино-армянская граница), говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии. По данным ведомства, в период с 24 по 25 апреля было изъято в общей сложности 42 040 штук контрабандных сигарет. Материалы дел нарушителей переданы в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования. Сотрудники департамента налогового мониторинга Службы доходов Минфина Грузии в марте 2023 года изъяли в общей сложности 13 тысяч пачек контрабандных сигарет. За указанный период было выявлено 120 фактов незаконного хранения и перевозки табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, контрабанда, минфин грузии