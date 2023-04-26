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Лейбористская партия Грузии готовит иск против американских организаций

Лейбористская партия Грузии готовит иск против американских организаций

Грузинские лейбористы уверены, что уже 25 лет американские институты мешают партии, фальсифицируя рейтинги и экзит-поллы 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T17:37+0400

2023-04-26T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили намерен подать иск против представителей двух американских организаций, которые периодически проводят и публикуют результаты исследования общественного мнения в Грузии.Нателашвили обвинил американские организации в фальсификации рейтинга и в дискриминации партии. Речь идет о Национальном демократическом институте США (NDI) и Международном республиканском институте (IRI).Согласно результатам последнего опроса IRI, которые были обнародованы 25 апреля, если бы парламентские выборы проводились в эту субботу, за Лейбористскую партию Грузии проголосовали бы 2% опрошенных."Фальсификация рейтингов, экзит-поллов является непрерывным процессом в наш адрес, и после прочитанного вчера маразма нельзя об этом молчать. Соответственно, мы вынуждены начать подготовку иска против местных представителей IRI и NDI для подачи в суд США, чтобы раз и навсегда покончить с процессом, который осуществляется против нашей партии", - заявил Нателашвили."Сложно поверить" – в "Грузинской мечте" не доверяют исследованию американской организации>>По его словам, представленные в Грузии американские институты мешают Лейбористской партии на протяжении последних 25 лет."Надеюсь, что истина восторжествует и американский суд установит кто прав, а кто виноват", - заявил Нателашвили на брифинге.Не скрывают свое недоверие и скептически относятся к исследованиям, проводимым IRI и NDI и представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". По их словам, эти организации управляются и контролируются крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". Что же касается оппозиции, то большинство ее представителей с доверием относятся к исследованиям этих международных институтов.Согласно результатам последнего опроса, если бы парламентские выборы проводились в эту субботу, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 19% респондентов. Вторую строчку традиционно занимает "Нацдвижение", которую в свое время основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Ее предпочли 14% опрошенных.На третьем месте – партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию". За нее готовы проголосовать 3% респондентов. Столько же опрошенных готовы отдать голос за партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы".В "Грузинской мечте" озвучили пожелание по поводу "Единого нацдвижения">>За "Лейбористскую партию Грузии – Шалва Нателашвили", партию "Лело для Грузии", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели – Георгий Вашадзе", "Для народа – Анна Долидзе", "Граждане – Алеко Элисашвили" готовы проголосовать по 2% респондентов.Набрать лишь 1% поддержки смогли "Консервативная партия – Альт Инфо", "Дроа – Елене Хоштария", "Европейская Грузия – Гига Бокерия", "Альянс патриотов – Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили", "Сила народа".Не приняли бы участие в выборах 5%, не знают ответа на вопрос 20%, отказались отвечать 7% респондентов.В рамках исследования путем прямого интервьюирования были опрошены 1,5 тысячи жителей Грузии. Погрешность составляет около 2,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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