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Мы делаем все необходимое – Каладзе об интеграции Грузии в ЕС

Мы делаем все необходимое – Каладзе об интеграции Грузии в ЕС

Грузия должна получить статус страны-кандидата для вступления в ЕС в конце 2023 года 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T14:54+0400

2023-04-26T14:54+0400

2023-04-26T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Усилия, предпринятые Грузией в направлении европейской интеграции, наглядны, об этом всем хорошо известно, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. В оппозиции утверждают, что визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель был безуспешным и, более того, провальным. Как заявил представитель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Петре Цискаришвили, власти Грузии лишь для видимости ездят в Брюссель и США, а в действительности у них пророссийский курс. "Усилия, предпринятые Грузией в направлении евроинтеграции, наглядны, и это всем хорошо известно. Я много раз говорил и повторю еще раз, что мы, безусловно, заслуживали статус кандидата, но нам дали план из 12 пунктов, который должен быть выполнен. Мы делаем все, чтобы в этом направлении были предприняты все шаги", – заявил Каладзе. Осталось три: "Мечта" завершает выполнение рекомендаций для статуса кандидата в ЕС >>Оценивая визит главы грузинского правительства в Брюссель, Каладзе назвал встречи, проведенные премьером, интересными. В рамках визита накануне прошла встреча Гарибашвили с Генеральным секретарем НАТО Йенс Столтенбергом и с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. На всех встречах была отмечена важность проведения реформ властями Грузии. Совет Европы в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата. Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Ранее власти Грузии назвали отказ предоставить статус кандидата в ЕС Грузии в 2022 году политическим решением, заявив, что Грузия выполнила большую часть требований Соглашения об ассоциации с ЕС и достигла большего прогресса, чем Украина и Молдова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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