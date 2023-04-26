https://sputnik-georgia.ru/20230426/orden-vysochayshey-samootverzhennosti--erdogan-nagradil-gruzinskikh-spasateley--277087891.html

"Орден высочайшей самоотверженности" – Эрдоган наградил грузинских спасателей

"Орден высочайшей самоотверженности" – Эрдоган наградил грузинских спасателей

Около 200 спасателей из Грузии участвовали в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции, которое произошло в начале февраля 2023 года 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T14:34+0400

2023-04-26T14:34+0400

2023-04-26T14:34+0400

землетрясение в турции 2023

новости

грузия

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

анкара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277087325_62:223:1562:1067_1920x0_80_0_0_104089736da2ef5b3667e412fbfc287e.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наградил грузинских спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,7 тысячи человек.В Турции оценили ущерб промышленных предприятий из-за землетрясений>>Во дворце президента Турции в Анкаре Эрдоган передал специальные ордена и благодарственные грамоты руководителям спасательных групп всех стран, включенным в процесс ликвидации последствий стихии.Президент Турции лично поблагодарил спасателей за оказанную помощь и самоотверженность.Специальную награду "Орден высочайшей самоотверженности" получил заместитель главы Департамента пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями, полковник гражданской безопасности Мамука Сепиашвили. Он руководил грузинской спасательной группой в Адыямане и Антакье.Специальное мероприятие было организовано Службой управления чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции, сообщили в МВД.По решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили грузинская спасательная группа отправилась в Турцию в первый же день катастрофы. Около 200 спасателей в течение 18 дней принимали участие в ликвидации последствии стихии в двух городах Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

анкара

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

землетрясение в турции 2023, новости, грузия, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара