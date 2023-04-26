https://sputnik-georgia.ru/20230426/perekhod-mamardashvili-v-legendarnyy--manchester-yunayted-vse-realnee----smi-277074940.html
Переход Мамардашвили в легендарный "Манчестер Юнайтед" все реальнее – СМИ
Переход Мамардашвили в легендарный "Манчестер Юнайтед" все реальнее – СМИ
Трансфер грузинского голкипера Георгия Мамардашвили оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T11:12+0400
2023-04-26T11:12+0400
2023-04-26T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Английский "Манчестер Юнайтед" ищет нового голкипера и выбрал трех кандидатов на замену Давиду де Хеа, в том числе грузинского голкипера "Валенсии", 22-летнего Георгия Мамардашвили, сообщило британское издание GiveMeSport. В начале апреля в спортивных СМИ появилась информация о том, что агент Георгия Мамардашвили Леван Сетуридзе находился в Лондоне и вел переговоры о переходе. Летом "Манчестер Юнайтед" заменит Давида де Хеа одним из трех выбранных кандидатов – Диего Коста ("Порту"), Давид Райя ("Брентфорд"), Георгий Мамардашвили ("Валенсия"). Испанский вратарь Давид Де Хеа отказался от сокращения зарплаты, что стало "последней каплей" для Эрика тен Хаага. "Манчестер", "Челси" или "Тоттенхем" – в какой из клубов перейдет вратарь сборной Грузии?>>По информации издания, не исключено, что сумма трансфера Мамардашвили будет ниже рыночной стоимости вратаря. "Поскольку "Валенсия" борется за то, чтобы остаться в Ла Лиге, и стоит перед угрозой вылета, Мамардашвили может быть куплен по цене ниже реальной стоимости. Трансфер грузинского голкипера оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов", – отмечено в статье. Кроме того, есть информация, что приобрести Мамардашвили хотят и лондонцы – "Челси" и "Тоттенхэм". Георгий Мамардашвили перешел в резервную команду "Валенсии" в годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, спорт, георгий мамаладзе
Переход Мамардашвили в легендарный "Манчестер Юнайтед" все реальнее – СМИ
11:12 26.04.2023 (обновлено: 11:28 26.04.2023)
Трансфер грузинского голкипера Георгия Мамардашвили оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Английский "Манчестер Юнайтед" ищет нового голкипера и выбрал трех кандидатов на замену Давиду де Хеа, в том числе грузинского голкипера "Валенсии", 22-летнего Георгия Мамардашвили, сообщило британское издание GiveMeSport.
В начале апреля в спортивных СМИ появилась информация о том, что агент Георгия Мамардашвили Леван Сетуридзе находился в Лондоне и вел переговоры о переходе.
Летом "Манчестер Юнайтед" заменит Давида де Хеа одним из трех выбранных кандидатов – Диего Коста ("Порту"), Давид Райя ("Брентфорд"), Георгий Мамардашвили ("Валенсия").
Испанский вратарь Давид Де Хеа отказался от сокращения зарплаты, что стало "последней каплей" для Эрика тен Хаага.
По информации издания, не исключено, что сумма трансфера Мамардашвили будет ниже рыночной стоимости вратаря.
"Поскольку "Валенсия" борется за то, чтобы остаться в Ла Лиге, и стоит перед угрозой вылета, Мамардашвили может быть куплен по цене ниже реальной стоимости. Трансфер грузинского голкипера оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов", – отмечено в статье.
Кроме того, есть информация, что приобрести Мамардашвили хотят и лондонцы – "Челси" и "Тоттенхэм".
Георгий Мамардашвили перешел в резервную команду "Валенсии" в годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера.