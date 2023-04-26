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Переход Мамардашвили в легендарный "Манчестер Юнайтед" все реальнее – СМИ
Переход Мамардашвили в легендарный "Манчестер Юнайтед" все реальнее – СМИ
Трансфер грузинского голкипера Георгия Мамардашвили оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов 26.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Английский "Манчестер Юнайтед" ищет нового голкипера и выбрал трех кандидатов на замену Давиду де Хеа, в том числе грузинского голкипера "Валенсии", 22-летнего Георгия Мамардашвили, сообщило британское издание GiveMeSport. В начале апреля в спортивных СМИ появилась информация о том, что агент Георгия Мамардашвили Леван Сетуридзе находился в Лондоне и вел переговоры о переходе. Летом "Манчестер Юнайтед" заменит Давида де Хеа одним из трех выбранных кандидатов – Диего Коста ("Порту"), Давид Райя ("Брентфорд"), Георгий Мамардашвили ("Валенсия"). Испанский вратарь Давид Де Хеа отказался от сокращения зарплаты, что стало "последней каплей" для Эрика тен Хаага. "Манчестер", "Челси" или "Тоттенхем" – в какой из клубов перейдет вратарь сборной Грузии?&gt;&gt;По информации издания, не исключено, что сумма трансфера Мамардашвили будет ниже рыночной стоимости вратаря. "Поскольку "Валенсия" борется за то, чтобы остаться в Ла Лиге, и стоит перед угрозой вылета, Мамардашвили может быть куплен по цене ниже реальной стоимости. Трансфер грузинского голкипера оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов", – отмечено в статье. Кроме того, есть информация, что приобрести Мамардашвили хотят и лондонцы – "Челси" и "Тоттенхэм". Георгий Мамардашвили перешел в резервную команду "Валенсии" в годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, спорт, георгий мамаладзе
новости, грузия, спорт, георгий мамаладзе

Переход Мамардашвили в легендарный "Манчестер Юнайтед" все реальнее – СМИ

11:12 26.04.2023 (обновлено: 11:28 26.04.2023)
© courtesy of Giorgi MamardashviliГеоргий Мамардашвили
Георгий Мамардашвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2023
© courtesy of Giorgi Mamardashvili
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Трансфер грузинского голкипера Георгия Мамардашвили оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Английский "Манчестер Юнайтед" ищет нового голкипера и выбрал трех кандидатов на замену Давиду де Хеа, в том числе грузинского голкипера "Валенсии", 22-летнего Георгия Мамардашвили, сообщило британское издание GiveMeSport.
В начале апреля в спортивных СМИ появилась информация о том, что агент Георгия Мамардашвили Леван Сетуридзе находился в Лондоне и вел переговоры о переходе.
Летом "Манчестер Юнайтед" заменит Давида де Хеа одним из трех выбранных кандидатов – Диего Коста ("Порту"), Давид Райя ("Брентфорд"), Георгий Мамардашвили ("Валенсия").
Испанский вратарь Давид Де Хеа отказался от сокращения зарплаты, что стало "последней каплей" для Эрика тен Хаага.
"Манчестер", "Челси" или "Тоттенхем" – в какой из клубов перейдет вратарь сборной Грузии?>>
По информации издания, не исключено, что сумма трансфера Мамардашвили будет ниже рыночной стоимости вратаря.
"Поскольку "Валенсия" борется за то, чтобы остаться в Ла Лиге, и стоит перед угрозой вылета, Мамардашвили может быть куплен по цене ниже реальной стоимости. Трансфер грузинского голкипера оценивается примерно в 45 миллионов фунтов стерлингов", – отмечено в статье.
Кроме того, есть информация, что приобрести Мамардашвили хотят и лондонцы – "Челси" и "Тоттенхэм".
Георгий Мамардашвили перешел в резервную команду "Валенсии" в годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера.
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