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Срок подачи портфолио для школьных учителей продлен – Минобразования Грузии

Срок подачи портфолио для школьных учителей продлен – Минобразования Грузии

Педагоги сами должны составить свое портфолио и загрузить его на сайт информационной системы управления общим образованием 26.04.2023, Sputnik Грузия

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2023-04-26T20:57+0400

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георгий амилахвари

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министерство образования, науки, культуры и спорта

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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Учителям, соискателям статуса ментора или ведущего учителя, дали дополнительный срок на заполнение документации в собственном портфолио, заявил министр образования Георгий Амилахвари. Портфолио учителя – это не только информация о педагоге, но и обширная документация, подтверждающая его профессиональные навыки.В портфолио могут быть материалы об уроках, примеры выполнения школьных заданий, план занятий и их результат, информация о внеклассных занятиях, классные работы, а также достижения учителя, методы преподавания и другое. Каждый учитель сам должен составить свое портфолио и загрузить его на сайт информационной системы управления общим образованием. По его словам, портфолио учителей будет оцениваться как компонент получения статуса повышенной квалификации. При этом Георгий Амилахвари отметил, что презентацию о своей квалификации учителя будут проводить устно перед оценочной группой во время собеседования. Министерство будет полностью поддерживать учителей в этом процессе, ответил глава ведомства. Помимо специальных тренингов и вебинаров, педагоги смогут получить консультацию от Национального центра повышения квалификации педагогов по ​​конкретному вопросу через официальную электронную почту, а также через соцсети и горячую линию.Повышение квалификации учителей и создание адекватной системы оценки их деятельности является одной из главных задач министерства образования. Учителя, повыщающие свой статус, получают надбавки к своей заработной плате. По словам Амилахвари, несмотря на то, что срок подачи портфолио продлен, учителя смогут воспользоваться надбавкой к повышенному статусу с 2023-2024 учебного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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георгий амилахвари, тбилиси, грузия, новости, общество, учителя, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта