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Срок подачи портфолио для школьных учителей продлен – Минобразования Грузии
Срок подачи портфолио для школьных учителей продлен – Минобразования Грузии
Педагоги сами должны составить свое портфолио и загрузить его на сайт информационной системы управления общим образованием 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T20:57+0400
2023-04-26T20:57+0400
2023-04-26T22:16+0400
георгий амилахвари
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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Учителям, соискателям статуса ментора или ведущего учителя, дали дополнительный срок на заполнение документации в собственном портфолио, заявил министр образования Георгий Амилахвари. Портфолио учителя – это не только информация о педагоге, но и обширная документация, подтверждающая его профессиональные навыки.В портфолио могут быть материалы об уроках, примеры выполнения школьных заданий, план занятий и их результат, информация о внеклассных занятиях, классные работы, а также достижения учителя, методы преподавания и другое. Каждый учитель сам должен составить свое портфолио и загрузить его на сайт информационной системы управления общим образованием. По его словам, портфолио учителей будет оцениваться как компонент получения статуса повышенной квалификации. При этом Георгий Амилахвари отметил, что презентацию о своей квалификации учителя будут проводить устно перед оценочной группой во время собеседования. Министерство будет полностью поддерживать учителей в этом процессе, ответил глава ведомства. Помимо специальных тренингов и вебинаров, педагоги смогут получить консультацию от Национального центра повышения квалификации педагогов по конкретному вопросу через официальную электронную почту, а также через соцсети и горячую линию.Повышение квалификации учителей и создание адекватной системы оценки их деятельности является одной из главных задач министерства образования. Учителя, повыщающие свой статус, получают надбавки к своей заработной плате. По словам Амилахвари, несмотря на то, что срок подачи портфолио продлен, учителя смогут воспользоваться надбавкой к повышенному статусу с 2023-2024 учебного года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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георгий амилахвари, тбилиси, грузия, новости, общество, учителя, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта
георгий амилахвари, тбилиси, грузия, новости, общество, учителя, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта
Срок подачи портфолио для школьных учителей продлен – Минобразования Грузии
20:57 26.04.2023 (обновлено: 22:16 26.04.2023)
Педагоги сами должны составить свое портфолио и загрузить его на сайт информационной системы управления общим образованием
ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Учителям, соискателям статуса ментора или ведущего учителя, дали дополнительный срок на заполнение документации в собственном портфолио, заявил министр образования Георгий Амилахвари.
Портфолио учителя – это не только информация о педагоге, но и обширная документация, подтверждающая его профессиональные навыки.
В портфолио могут быть материалы об уроках, примеры выполнения школьных заданий, план занятий и их результат, информация о внеклассных занятиях, классные работы, а также достижения учителя, методы преподавания и другое.
Каждый учитель сам должен составить свое портфолио и загрузить его на сайт информационной системы управления общим образованием.
"Поскольку портфолио представляет собой инструмент, отображающий индивидуальную, практическую деятельность педагога, что очень важно для понимания реальной картины, по решению министерства срок представления портфолио продлен до 1 июня", – сказал Амилахвари.
По его словам, портфолио учителей будет оцениваться как компонент получения статуса повышенной квалификации.
При этом Георгий Амилахвари отметил, что презентацию о своей квалификации учителя будут проводить устно перед оценочной группой во время собеседования. Министерство будет полностью поддерживать учителей в этом процессе, ответил глава ведомства.
Помимо специальных тренингов и вебинаров, педагоги смогут получить консультацию от Национального центра повышения квалификации педагогов по конкретному вопросу через официальную электронную почту, а также через соцсети и горячую линию.
Повышение квалификации учителей и создание адекватной системы оценки их деятельности является одной из главных задач министерства образования. Учителя, повыщающие свой статус, получают надбавки к своей заработной плате.
По словам Амилахвари, несмотря на то, что срок подачи портфолио продлен, учителя смогут воспользоваться надбавкой к повышенному статусу с 2023-2024 учебного года.