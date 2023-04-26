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Свободный театр Тбилиси покажет "Ричарда III" и "Отелло" в Венгрии
Свободный театр Тбилиси покажет "Ричарда III" и "Отелло" в Венгрии
Грузинские актеры выступят на сцене большого зала Национального театра Будапешта 26 и 27 апреля 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T18:18+0400
2023-04-26T18:18+0400
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автандил варсимашвили
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тбилисский Свободный театр выступит с двумя спектаклями на 10-й Международной театральной олимпиаде, которая проходит в Венгрии, сообщил художественный руководитель театра Автандил Варсимашвили. На олимпиаде представлена главная и открытая программы. В этом году в главной программе зрители увидят 30 спектаклей, в открытой – 1,5 тысячи постановок. В главную программу спектакли отбираются комитетом, в который входят выдающиеся режиссеры и критики. Все расходы на проезд и проживание актеров, приглашенных в основную программу, покрываются олимпиадой. На олимпиаде нет конкурса и, соответственно, нет призовых мест.Свободный театр покажет в Венгрии два спектакля – "Ричард III" и "Отелло", которые будут участвовать в главной программе олимпиады. "Ричард III" пройдет на сцене большого зала Национального театра Будапешта 26 апреля, а "Отелло" – 27 апреля в 19:00.По словам Варсимашвили, участие в главной программе олимпиады вдвойне волнительно, поскольку работы Свободного театра стоят рядом с постановками таких мэтров современного мирового театра, как Тадаши Судзуки, Тео Теропулос, Кристофер Марталлер, Сильвио Пуркарете, Димитрис Папаиоану и др.Свободный театр был открыт в 2001 году. С 2001 по 2018 год здание театра имело форму корабля как символ свободы (архитектор Паата Чавчанидзе). После реконструкции в 2018 году здание изменило свой облик. Театр не финансируется государством, он частный и принадлежит режиссеру Авто Варсимашвили. Свободный театр считается одним из самых посещаемых театров в Грузии. Театр объездил с гастролями не только города Грузии, но и заграницу. Выступал в России, Украине, Беларуси, Латвии, Германии, Польше, Турции и других странах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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свободный театр, автандил варсимашвили, тбилиси, будапешт, венгрия, грузия, новости, культура
свободный театр, автандил варсимашвили, тбилиси, будапешт, венгрия, грузия, новости, культура

Свободный театр Тбилиси покажет "Ричарда III" и "Отелло" в Венгрии

18:18 26.04.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili"Свободный театр" (Liberty Theatre)
Свободный театр (Liberty Theatre) - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2023
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузинские актеры выступят на сцене большого зала Национального театра Будапешта 26 и 27 апреля
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тбилисский Свободный театр выступит с двумя спектаклями на 10-й Международной театральной олимпиаде, которая проходит в Венгрии, сообщил художественный руководитель театра Автандил Варсимашвили.

Международная театральная олимпиада проходит раз в четыре года в разных странах. В этом году на протяжении трех месяцев в городах Венгрии покажут спектакли разных театральных коллективов.

На олимпиаде представлена главная и открытая программы. В этом году в главной программе зрители увидят 30 спектаклей, в открытой – 1,5 тысячи постановок.
В главную программу спектакли отбираются комитетом, в который входят выдающиеся режиссеры и критики. Все расходы на проезд и проживание актеров, приглашенных в основную программу, покрываются олимпиадой. На олимпиаде нет конкурса и, соответственно, нет призовых мест.
© photo: Sputnik / Dmitriy Dubinskiy / Автандил Варсимашвили
Автандил Варсимашвили - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2023
Автандил Варсимашвили
© photo: Sputnik / Dmitriy Dubinskiy /
Свободный театр покажет в Венгрии два спектакля – "Ричард III" и "Отелло", которые будут участвовать в главной программе олимпиады. "Ричард III" пройдет на сцене большого зала Национального театра Будапешта 26 апреля, а "Отелло" – 27 апреля в 19:00.
По словам Варсимашвили, участие в главной программе олимпиады вдвойне волнительно, поскольку работы Свободного театра стоят рядом с постановками таких мэтров современного мирового театра, как Тадаши Судзуки, Тео Теропулос, Кристофер Марталлер, Сильвио Пуркарете, Димитрис Папаиоану и др.
© Facebook / Liberty TheatreСвободный театр
Свободный театр - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2023
Свободный театр
© Facebook / Liberty Theatre
Свободный театр был открыт в 2001 году. С 2001 по 2018 год здание театра имело форму корабля как символ свободы (архитектор Паата Чавчанидзе). После реконструкции в 2018 году здание изменило свой облик. Театр не финансируется государством, он частный и принадлежит режиссеру Авто Варсимашвили.
Свободный театр считается одним из самых посещаемых театров в Грузии. Театр объездил с гастролями не только города Грузии, но и заграницу. Выступал в России, Украине, Беларуси, Латвии, Германии, Польше, Турции и других странах.
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