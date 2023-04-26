https://sputnik-georgia.ru/20230426/taksi-v-tbilisi-smogut-ezdit-po-avtobusnym-polosam-277079566.html

Такси в Тбилиси смогут ездить по автобусным полосам

Такси в Тбилиси смогут ездить по автобусным полосам

На такси, которые смогут двигаться по "баслайнам" будут специальные указатели в правом углу лобового стекла 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Автомобили такси категории "А" не старше 10 лет смогут ездить по автобусным полосам с 1 июня 2023 года, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.В рамках третьего этапа реформы такси водителям такси категории "А" в Тбилиси с 1 апреля 2023 года разрешили сажать и высаживать пассажиров на так называемых "баслайнах", но не смогут по ним передвигаться."Хочу познакомить вас с еще одной новостью, над которой муниципалитет работает совместно с МВД. Новость касается только такси категории А, если возраст транспортного средства не превышает 10 лет. Этим транспортным средствам будет разрешено движение по автобусной полосе, и мы планируем реализовать это право с 1 июня", - заявил Каладзе. При этом, такси категории "А" допускаются только на автобусную полосу, где автобус движется в одном направлении с другими транспортными средствами, а не в противоположном направлении, отметил мэр.Для того, чтобы пассажиры могли легко распознавать такие такси, в правом углу лобового стекла будут специальные указатели, раздача которых начнется с мая. Тбилисские таксисты осваивают третий этап реформы>>Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В". Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.В рамках реформы такси в Тбилиси с 1 апреля все физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получат бессрочное разрешение. Эти разрешения можно будет продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси.В течение года все обладатели лицензии на такси категории "А" будут иметь возможность активировать разрешение и привязать его к конкретному автомобилю. Если он решит сохранить разрешение и не воспользуется им, то через год с него будет взиматься налог – 3 лари (1,2 доллара) в день.12:29Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, такси