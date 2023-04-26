https://sputnik-georgia.ru/20230426/tbilistsev-poznakomyat-s-tserkovnoy-zhivopisyu-xx-veka-277104704.html

Тбилисцев познакомят с церковной живописью XX века

Тбилисцев познакомят с церковной живописью XX века

Фотографии, представленные на выставке, оживят особенные места, людей и произведения прошлого столетия 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T22:49+0400

2023-04-26T22:49+0400

2023-04-26T22:49+0400

культура

новости

грузия

национальный архив грузии

грузинские художники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23378/92/233789257_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_6feff98bcc48642a2b3b1c127af49b3f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Выставка под названием "Грузинская церковная живопись 1900-1921" откроется в зале cтоличного Национального архива 27 апреля, говорится в сообщении организаторов. "Фотографии, представленные на выставке, оживят особенные места, людей и произведения, связанные с грузинской церковной живописью указанного периода", – говорится в анонсе мероприятия. Посетители выставки познакомятся с церковным искусством самоучек и профессиональных грузинских и зарубежных художников, среди которых Димитрий Шеварднадзе, Валериан Сидамон-Эристави и другие живописцы, работавшие в Грузии в начале ХХ века. Материалы, представленные на выставке, хранятся в Национальном архиве Грузии и семейных архивах художников, а также собраны из периодики и в результате изучения церковных росписей. Открытие выставки в 16:00. Экспозиция продлится до 5 мая включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, новости, грузия, национальный архив грузии, грузинские художники