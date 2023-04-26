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Тбилисцев познакомят с церковной живописью XX века
Тбилисцев познакомят с церковной живописью XX века
Фотографии, представленные на выставке, оживят особенные места, людей и произведения прошлого столетия 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T22:49+0400
2023-04-26T22:49+0400
2023-04-26T22:49+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Выставка под названием "Грузинская церковная живопись 1900-1921" откроется в зале cтоличного Национального архива 27 апреля, говорится в сообщении организаторов. "Фотографии, представленные на выставке, оживят особенные места, людей и произведения, связанные с грузинской церковной живописью указанного периода", – говорится в анонсе мероприятия. Посетители выставки познакомятся с церковным искусством самоучек и профессиональных грузинских и зарубежных художников, среди которых Димитрий Шеварднадзе, Валериан Сидамон-Эристави и другие живописцы, работавшие в Грузии в начале ХХ века. Материалы, представленные на выставке, хранятся в Национальном архиве Грузии и семейных архивах художников, а также собраны из периодики и в результате изучения церковных росписей. Открытие выставки в 16:00. Экспозиция продлится до 5 мая включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, новости, грузия, национальный архив грузии, грузинские художники
культура, новости, грузия, национальный архив грузии, грузинские художники
Тбилисцев познакомят с церковной живописью XX века
Фотографии, представленные на выставке, оживят особенные места, людей и произведения прошлого столетия
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Выставка под названием "Грузинская церковная живопись 1900-1921" откроется в зале cтоличного Национального архива 27 апреля, говорится в сообщении организаторов.
"Фотографии, представленные на выставке, оживят особенные места, людей и произведения, связанные с грузинской церковной живописью указанного периода", – говорится в анонсе мероприятия.
Посетители выставки познакомятся с церковным искусством самоучек и профессиональных грузинских и зарубежных художников, среди которых Димитрий Шеварднадзе, Валериан Сидамон-Эристави и другие живописцы, работавшие в Грузии в начале ХХ века.
Материалы, представленные на выставке, хранятся в Национальном архиве Грузии и семейных архивах художников, а также собраны из периодики и в результате изучения церковных росписей.
Открытие выставки в 16:00. Экспозиция продлится до 5 мая включительно.