https://sputnik-georgia.ru/20230426/tsena-na-neft-marki-brent-upala-nizhe-80-dollarov-vpervye-s-31-marta-277092018.html

Цена на нефть марки Brent упала ниже 80 долларов впервые с 31 марта

Цена на нефть марки Brent упала ниже 80 долларов впервые с 31 марта

Таким образом растерялся рост, фиксирующийся после объявления рядом стран ОПЕК+ о дополнительных сокращениях добычи нефти 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T16:37+0400

2023-04-26T16:37+0400

2023-04-26T16:37+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Цена не нефть марки Brent упала ниже 80 долларов за баррель — это произошло впервые с 31 марта, пишет РИА Новости.Таким образом растерялся рост, фиксирующийся после объявления рядом стран ОПЕК+ о дополнительных сокращениях добычи нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов.Напомним, несколько стран ОПЕК+, среди них и Саудовская Аравия, в начале апреля сообщили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец текущего года - то есть всего на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Это решение было названо превентивным, дабы "поддержать стабильность рынка". РФ при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом - почти с 80 долларов за баррель марки Brent примерно до 85 долларов, а в какой-то момент это сырье стоило и выше 86 долларов.Стоимость нефти марки Brent сразу после решения организации подскочила на 6,47% за сутки, достигнув 86,44 доллара за баррель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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