https://sputnik-georgia.ru/20230426/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodoprovode-277096603.html
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды из-за аварии на водопроводе
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды из-за аварии на водопроводе
Поврежден магистральный водопровод в Дидубийском районе, сообщили в компании 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T17:57+0400
2023-04-26T17:57+0400
2023-04-26T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Часть жителей Тбилиси останется без воды из-за случайного повреждения магистрального водопровода в Дидубийском районе столицы 26 апреля, сообщает пресс-служба водораспределительной компании Georgian water and power. Ограничения в подаче воды коснется части жителей проспектов Церетели, Агмашенебели и царицы Тамар, а также части улиц Цинамдзгвришвили, Ниношвили, Сурамской, Квинитадзе, Лебанидзе, Абастуманской и Цабадзе. С полным перечнем улиц можно ознакомиться на сайте компании. GWP приносит извинения абонентам за доставленные неудобства. Информацию об ограничении и восстановлении подачи воды компания Georgian water and power высылает абонентам заблаговременно в виде СМС-сообщения. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании (2 93 11 11) и на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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georgian water and power, тбилиси, грузия, новости, общество
georgian water and power, тбилиси, грузия, новости, общество
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды из-за аварии на водопроводе
17:57 26.04.2023 (обновлено: 18:04 26.04.2023)
Поврежден магистральный водопровод в Дидубийском районе, сообщили в компании
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Часть жителей Тбилиси останется без воды из-за случайного повреждения магистрального водопровода в Дидубийском районе столицы 26 апреля, сообщает пресс-служба водораспределительной компании Georgian water and power.
Подача воды будет ограничена с 17:00 26 апреля до 01:00 27 апреля. По информации GWP, на месте повреждения мобилизована техническая бригада компании и ведутся работы по восстановлению поврежденного участка сети.
Ограничения в подаче воды коснется части жителей проспектов Церетели, Агмашенебели и царицы Тамар, а также части улиц Цинамдзгвришвили, Ниношвили, Сурамской, Квинитадзе, Лебанидзе, Абастуманской и Цабадзе. С полным перечнем улиц можно ознакомиться на сайте
компании.
GWP приносит извинения абонентам за доставленные неудобства. Информацию об ограничении и восстановлении подачи воды компания Georgian water and power высылает абонентам заблаговременно в виде СМС-сообщения.
Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании (2 93 11 11) и на сайте
.