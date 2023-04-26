https://sputnik-georgia.ru/20230426/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodoprovode-277096603.html

Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды из-за аварии на водопроводе

Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды из-за аварии на водопроводе

Поврежден магистральный водопровод в Дидубийском районе, сообщили в компании 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T17:57+0400

2023-04-26T17:57+0400

2023-04-26T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Часть жителей Тбилиси останется без воды из-за случайного повреждения магистрального водопровода в Дидубийском районе столицы 26 апреля, сообщает пресс-служба водораспределительной компании Georgian water and power. Ограничения в подаче воды коснется части жителей проспектов Церетели, Агмашенебели и царицы Тамар, а также части улиц Цинамдзгвришвили, Ниношвили, Сурамской, Квинитадзе, Лебанидзе, Абастуманской и Цабадзе. С полным перечнем улиц можно ознакомиться на сайте компании. GWP приносит извинения абонентам за доставленные неудобства. Информацию об ограничении и восстановлении подачи воды компания Georgian water and power высылает абонентам заблаговременно в виде СМС-сообщения. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании (2 93 11 11) и на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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