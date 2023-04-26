https://sputnik-georgia.ru/20230426/u-premera-byl-uspeshnyy-vizit-v-bryussel-glava-gruzinskoy-mechty-otvetil-oppozitsii--277103101.html

У премьера был успешный визит в Брюссель: глава "Грузинской мечты" ответил оппозиции

У премьера был успешный визит в Брюссель: глава "Грузинской мечты" ответил оппозиции

Радикальная оппозиция, в том числе "Нацдвижение", занимается дезинформацией, заявил Ираклий Кобахидзе 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T21:27+0400

2023-04-26T21:27+0400

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еврокомиссия

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. У премьер-министра Грузии был успешный визит в Брюссель и политические встречи имеют большое значение в аспекте ожидания статуса кандидата в ЕС, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В оппозиции утверждают, что визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель был безуспешным и, более того, провальным. Как заявил представитель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Петре Цискаришвили, власти Грузии лишь для видимости ездят в Брюссель и США, а в действительности у них пророссийский курс. По словам Ираклия Кобахидзе, подобные встречи важны для того, чтобы усилия Грузии увенчались успехом, и она получила бы статус кандидата в ЕС.Он также отметил, что радикальная оппозиция, в том числе "Нацдвижение", занимается дезинформацией, так как у нее не осталось других инструментов, чтобы вести кампанию против статуса кандидата. Совет Европы в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата. Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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еврокомиссия, грузинская мечта, петре цискаришвили, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, сша, тбилиси, брюссель, политика, грузия, новости