https://sputnik-georgia.ru/20230426/uslovno-osuzhdennykh-i-byvshikh-zaklyuchennykh-v-gruzii-obespechat-rabotoy-277080262.html

Условно осужденных и бывших заключенных в Грузии обеспечат работой

Условно осужденных и бывших заключенных в Грузии обеспечат работой

Бенефициары Национального агентства пробации смогут участвовать в различных мероприятиях и программах в городе Рустави 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T12:43+0400

2023-04-26T12:43+0400

2023-04-26T12:54+0400

грузия

новости

рустави

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0a/251692006_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e72218c1aa388055d49aed4e33439b5f.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Граждане с условной судимостью, бывшие заключенные и попавшие в программу отвода от уголовного наказания в Грузии впервые получат возможность устроиться на оплачиваемую работу на муниципальном уровне, сообщили Национальном агентстве по предотвращению преступлений, исполнению наказаний и пробации.Меморандум о сотрудничестве подписали глава Национального агентства пробации Ладо Хеладзе и мэр города Рустави Нино Лацабидзе.Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные>>Для граждан, приговоренных к труду, увеличено количество объектов занятости, куда они будут распределены для выполнения инфраструктурных работ. Это сделано для эффективного выполнения общественно-полезной деятельности. Бенефициары агентства будут участвовать в образовательных, молодежных, культурных, спортивных и волонтерских программах и мероприятиях в Рустави.Кроме того, агентство планирует профинансировать первичные консультации психиатров и наркологов для своих бенефициаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, рустави