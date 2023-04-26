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Условно осужденных и бывших заключенных в Грузии обеспечат работой
Условно осужденных и бывших заключенных в Грузии обеспечат работой
Бенефициары Национального агентства пробации смогут участвовать в различных мероприятиях и программах в городе Рустави 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T12:43+0400
2023-04-26T12:43+0400
2023-04-26T12:54+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Граждане с условной судимостью, бывшие заключенные и попавшие в программу отвода от уголовного наказания в Грузии впервые получат возможность устроиться на оплачиваемую работу на муниципальном уровне, сообщили Национальном агентстве по предотвращению преступлений, исполнению наказаний и пробации.Меморандум о сотрудничестве подписали глава Национального агентства пробации Ладо Хеладзе и мэр города Рустави Нино Лацабидзе.Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные>>Для граждан, приговоренных к труду, увеличено количество объектов занятости, куда они будут распределены для выполнения инфраструктурных работ. Это сделано для эффективного выполнения общественно-полезной деятельности. Бенефициары агентства будут участвовать в образовательных, молодежных, культурных, спортивных и волонтерских программах и мероприятиях в Рустави.Кроме того, агентство планирует профинансировать первичные консультации психиатров и наркологов для своих бенефициаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Условно осужденных и бывших заключенных в Грузии обеспечат работой
12:43 26.04.2023 (обновлено: 12:54 26.04.2023)
Бенефициары Национального агентства пробации смогут участвовать в различных мероприятиях и программах в городе Рустави
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Граждане с условной судимостью, бывшие заключенные и попавшие в программу отвода от уголовного наказания в Грузии впервые получат возможность устроиться на оплачиваемую работу на муниципальном уровне, сообщили Национальном агентстве по предотвращению преступлений, исполнению наказаний и пробации.
Меморандум о сотрудничестве подписали глава Национального агентства пробации Ладо Хеладзе и мэр города Рустави Нино Лацабидзе.
Для граждан, приговоренных к труду, увеличено количество объектов занятости, куда они будут распределены для выполнения инфраструктурных работ. Это сделано для эффективного выполнения общественно-полезной деятельности.
Бенефициары агентства будут участвовать в образовательных, молодежных, культурных, спортивных и волонтерских программах и мероприятиях в Рустави.
Кроме того, агентство планирует профинансировать первичные консультации психиатров и наркологов для своих бенефициаров.