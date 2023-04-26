https://sputnik-georgia.ru/20230426/vitse-premer-edinyy-prostranstvennyy-plan-budet-razrabotan-v-gruzii-277067223.html

Вице-премьер: Единый пространственный план будет разработан в Грузии

Вице-премьер: Единый пространственный план будет разработан в Грузии

При разработке плана будут учитываться экономические, экологические и социальные аспекты, заявил вице-премьер 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T10:02+0400

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грузия

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леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. На данном этапе развития Грузии в условиях быстрого развития экономики для страны важно иметь хорошо сформированный пространственный план, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на конференции "Планирование пространства – Грузия 2023". Международный форум, организованный Агентством пространственного и градостроительного развития, открылся 25 апреля в Тбилиси и продлится четыре дня. В конференции приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, руководители местного самоуправления, дипломатический корпус, аккредитованный в Грузии, представители международных организаций, профессиональных и академических кругов. По словам Давиташвили, за эти годы было сделано очень много в плане пространственного планирования, были подготовлены местные планы многих муниципалитетов, но на данном этапе не существует плана, охватывающего все аспекты. Давиташвили пояснил, что для страны важно иметь правильный документ высокого уровня, в подготовке которого совместно с местными специалистами будут участвовать ведущие мировые эксперты, а в документе будут учтены особенности страны. Загадки грузинского "экономического чуда" >>"Достаточно много муниципалитетов уже охвачены генеральными планами, хотя до межмуниципального и единого планов нам еще далеко. Конечно, это не простой процесс, здесь должны учитываться интересы разных слоев общества, ведомств, секторов... Считаем, что эти планы должны быть утверждены в течение текущего года", – сказал он. Министр сообщил, что уже есть утвержденные документы, однако есть чувствительные направления, где культурное наследие довольно велико, и баланс между культурным наследием, природным наследием и перспективами экономического развития достичь довольно сложно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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