https://sputnik-georgia.ru/20230426/vnuka-obvinyayut-v-seksualnom-prestuplenii-v-otnoshenii-babushki--prokuratura-gruzii-277088711.html
Внука обвиняют в сексуальном преступлении в отношении бабушки – прокуратура Грузии
Внука обвиняют в сексуальном преступлении в отношении бабушки – прокуратура Грузии
Обвиняемый после совершения сексуального преступления запирал бабушку в спальне, угрожая расправой, сообщили в прокуратуре 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T15:16+0400
2023-04-26T15:16+0400
2023-04-26T15:16+0400
происшествия
новости
грузия
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_600fae328370d2ee90c8ab9d8abac575.jpg
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 26-летнему мужчине в действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы в отношении своей бабушки, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате расследования установлено, что обвиняемый систематически совершал иные действия сексуального характера в отношении своей бабушки, угрожая и применяя физическое насилие. Для того, чтобы скрыть преступление, обвиняемый запирал жертву в спальне против ее воли, угрожая расправой, сообщили в прокуратуре.Внука обвиняют в изнасиловании своей бабушки на востоке Грузии>>Правоохранители задержали мужчину 22 апреля. Он обвиняется в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении члена семьи с насилием или с угрозой применения насилия, а также в незаконном лишении свободы, совершенном в целях сокрытия другого преступления и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы. Для оценки психического здоровья подсудимого была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.На основании ходатайства прокуратуры в качестве меры пресечения суд на время следствия избрал для задержанного тюремное заключение.Ранее СМИ сообщили, что обвиняемый проживал в одном из сел Телавского района. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_d6a3816edd47cc307fba71e26b1f43e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, прокуратура
происшествия, новости, грузия, прокуратура
Внука обвиняют в сексуальном преступлении в отношении бабушки – прокуратура Грузии
Обвиняемый после совершения сексуального преступления запирал бабушку в спальне, угрожая расправой, сообщили в прокуратуре
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 26-летнему мужчине в действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы в отношении своей бабушки, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате расследования установлено, что обвиняемый систематически совершал иные действия сексуального характера в отношении своей бабушки, угрожая и применяя физическое насилие.
Для того, чтобы скрыть преступление, обвиняемый запирал жертву в спальне против ее воли, угрожая расправой, сообщили в прокуратуре
.
Правоохранители задержали мужчину 22 апреля. Он обвиняется в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении члена семьи с насилием или с угрозой применения насилия, а также в незаконном лишении свободы, совершенном в целях сокрытия другого преступления и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы.
Для оценки психического здоровья подсудимого была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
На основании ходатайства прокуратуры в качестве меры пресечения суд на время следствия избрал для задержанного тюремное заключение.
Ранее СМИ сообщили, что обвиняемый проживал в одном из сел Телавского района.