https://sputnik-georgia.ru/20230426/vnuka-obvinyayut-v-seksualnom-prestuplenii-v-otnoshenii-babushki--prokuratura-gruzii-277088711.html

Внука обвиняют в сексуальном преступлении в отношении бабушки – прокуратура Грузии

Внука обвиняют в сексуальном преступлении в отношении бабушки – прокуратура Грузии

Обвиняемый после совершения сексуального преступления запирал бабушку в спальне, угрожая расправой, сообщили в прокуратуре 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T15:16+0400

2023-04-26T15:16+0400

2023-04-26T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 26-летнему мужчине в действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы в отношении своей бабушки, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате расследования установлено, что обвиняемый систематически совершал иные действия сексуального характера в отношении своей бабушки, угрожая и применяя физическое насилие. Для того, чтобы скрыть преступление, обвиняемый запирал жертву в спальне против ее воли, угрожая расправой, сообщили в прокуратуре.Внука обвиняют в изнасиловании своей бабушки на востоке Грузии>>Правоохранители задержали мужчину 22 апреля. Он обвиняется в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении члена семьи с насилием или с угрозой применения насилия, а также в незаконном лишении свободы, совершенном в целях сокрытия другого преступления и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы. Для оценки психического здоровья подсудимого была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.На основании ходатайства прокуратуры в качестве меры пресечения суд на время следствия избрал для задержанного тюремное заключение.Ранее СМИ сообщили, что обвиняемый проживал в одном из сел Телавского района. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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