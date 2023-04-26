https://sputnik-georgia.ru/20230426/vsemirnyy-den-intellektualnoy-sobstvennosti-v-gruzii-otmetili-vystavkoy-277099540.html

Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой

Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой

Тема праздника в этом году – "Женщины и интеллектуальная собственность: ускорители инноваций и творческой деятельности" 26.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-26T19:19+0400

2023-04-26T19:19+0400

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сакпатент

новости

общество

грузия

всемирная организация интеллектуальной собственности

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Выставка первых патентных документов, выданных Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент", открылась в среду в здании центра, сообщает пресс-служба. Выставка была приурочена к Всемирному дню интеллектуальной собственности. Тема Всемирного дня интеллектуальной собственности в этом году – "Женщины и интеллектуальная собственность: ускорители инноваций и творческой деятельности"."Документы, датированные 1992-93 гг., отражают достижения грузинских изобретателей в области техники, медицины и других наук, в том числе патент, выданный "Сакпатентом" на имя госпожи Майи Кивиладзе на изобретение в области медицины, действующий с 4 декабря 1992 года", – говорится в сообщении ведомства. Председатель "Сакпатента" Сосо Гиоргадзе открыл выставку вместе с теми сотрудниками, которые работают в центре с 1992 года. Среди них шесть женщин и один мужчина: Лали Чантурия, Кетеван Бегиашвили, Мзия Чачанидзе, Ирина Мугалашвили, Лали Ахалкаци, Нино Китиашвили и Ираклий Диасамидзе. "Это заслуженные сотрудники, которые принимали непосредственное участие в выдаче первых в истории независимой Грузии патентных документов", – говорится в опубликованной информации. В прошлом году Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии объявил продвижение и расширение прав и возможностей женщин-изобретателей в качестве приоритетной цели на 2023 год. Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) была основана 26 апреля 1970 года. В 2000 году, т. е. 30 лет спустя, этот день был объявлен Всемирным днем интеллектуальной собственности. Патентное ведомство появилось в Грузии в 1992 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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