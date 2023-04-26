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https://sputnik-georgia.ru/20230426/vsemirnyy-den-intellektualnoy-sobstvennosti-v-gruzii-otmetili-vystavkoy-277099540.html
Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой
Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой
Тема праздника в этом году – "Женщины и интеллектуальная собственность: ускорители инноваций и творческой деятельности" 26.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-26T19:19+0400
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сакпатент
новости
общество
грузия
всемирная организация интеллектуальной собственности
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Выставка первых патентных документов, выданных Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент", открылась в среду в здании центра, сообщает пресс-служба. Выставка была приурочена к Всемирному дню интеллектуальной собственности. Тема Всемирного дня интеллектуальной собственности в этом году – "Женщины и интеллектуальная собственность: ускорители инноваций и творческой деятельности"."Документы, датированные 1992-93 гг., отражают достижения грузинских изобретателей в области техники, медицины и других наук, в том числе патент, выданный "Сакпатентом" на имя госпожи Майи Кивиладзе на изобретение в области медицины, действующий с 4 декабря 1992 года", – говорится в сообщении ведомства. Председатель "Сакпатента" Сосо Гиоргадзе открыл выставку вместе с теми сотрудниками, которые работают в центре с 1992 года. Среди них шесть женщин и один мужчина: Лали Чантурия, Кетеван Бегиашвили, Мзия Чачанидзе, Ирина Мугалашвили, Лали Ахалкаци, Нино Китиашвили и Ираклий Диасамидзе. "Это заслуженные сотрудники, которые принимали непосредственное участие в выдаче первых в истории независимой Грузии патентных документов", – говорится в опубликованной информации. В прошлом году Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии объявил продвижение и расширение прав и возможностей женщин-изобретателей в качестве приоритетной цели на 2023 год. Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) была основана 26 апреля 1970 года. В 2000 году, т. е. 30 лет спустя, этот день был объявлен Всемирным днем интеллектуальной собственности. Патентное ведомство появилось в Грузии в 1992 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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сакпатент, новости, общество, грузия, всемирная организация интеллектуальной собственности
сакпатент, новости, общество, грузия, всемирная организация интеллектуальной собственности

Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой

19:19 26.04.2023 (обновлено: 20:38 26.04.2023)
© Courtesy of SakpatentiВсемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой
Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2023
© Courtesy of Sakpatenti
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Тема праздника в этом году – "Женщины и интеллектуальная собственность: ускорители инноваций и творческой деятельности"
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Выставка первых патентных документов, выданных Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатент", открылась в среду в здании центра, сообщает пресс-служба.
Выставка была приурочена к Всемирному дню интеллектуальной собственности. Тема Всемирного дня интеллектуальной собственности в этом году – "Женщины и интеллектуальная собственность: ускорители инноваций и творческой деятельности".
© Courtesy of SakpatentiВсемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой
Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2023
Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой
© Courtesy of Sakpatenti
"Документы, датированные 1992-93 гг., отражают достижения грузинских изобретателей в области техники, медицины и других наук, в том числе патент, выданный "Сакпатентом" на имя госпожи Майи Кивиладзе на изобретение в области медицины, действующий с 4 декабря 1992 года", – говорится в сообщении ведомства.
Председатель "Сакпатента" Сосо Гиоргадзе открыл выставку вместе с теми сотрудниками, которые работают в центре с 1992 года.
© Courtesy of SakpatentiВсемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой
Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2023
Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой
© Courtesy of Sakpatenti
Среди них шесть женщин и один мужчина: Лали Чантурия, Кетеван Бегиашвили, Мзия Чачанидзе, Ирина Мугалашвили, Лали Ахалкаци, Нино Китиашвили и Ираклий Диасамидзе.
"Это заслуженные сотрудники, которые принимали непосредственное участие в выдаче первых в истории независимой Грузии патентных документов", – говорится в опубликованной информации.
© Courtesy of SakpatentiВсемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой
Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2023
Всемирный день интеллектуальной собственности в Грузии отметили выставкой
© Courtesy of Sakpatenti
В прошлом году Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии объявил продвижение и расширение прав и возможностей женщин-изобретателей в качестве приоритетной цели на 2023 год.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) была основана 26 апреля 1970 года. В 2000 году, т. е. 30 лет спустя, этот день был объявлен Всемирным днем интеллектуальной собственности. Патентное ведомство появилось в Грузии в 1992 году.
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