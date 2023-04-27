https://sputnik-georgia.ru/20230427/chislennost-naseleniya-gruzii-v-2022-godu-uvelichilas--sakstat-277118068.html

Численность населения Грузии в 2022 году увеличилась – "Сакстат"

Численность населения Грузии в 2022 году увеличилась – "Сакстат"

Почти треть населения Грузии проживает в Тбилиси 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T14:34+0400

2023-04-27T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Численность населения Грузии по данным на 1 января 2023 года составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат" ("Грузстат"). Согласно данным ведомства, в 2021 году зафиксированы отрицательный естественный прирост населения (-6 799) и отрицательное миграционное сальдо (54 509).По состоянию на 1 января 2023 года, 60,4 % населения Грузии проживает в городских поселениях. Кроме того, население Тбилиси составляет почти треть всего населения. В Грузии второй год подряд смертность превышает рождаемость>>Что касается возраста населения, то доля населения в возрасте 0-14 лет в общей –численности населения составляет 20,7 %, доля трудоспособного населения (возрастная группа 15-64 лет) – 63,8 %, а доля населения в возрасте 65 лет и старше – 15,6 %. Численность мужчин, по состоянию на 1 января 2023 года, составила 1 миллион 793,8 тысячи, а женщин – 1 миллион 942,5 тысячи человек. Так, 48 % населения Грузии составляют мужчины, а 52% — женщины. Соотношение полов составляет 92, что означает, что на каждые 100 женщин приходится 92 мужчины. Следует отметить, что количество мужчин в возрасте до 35 лет превышает количество женщин, а после 35 лет наблюдается противоположная картина, что связано с большей продолжительностью жизни женщин по сравнению с мужчинами. По сравнению с предыдущим годом ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году увеличилась на 2,3 единицы и составила 73,7 года. Мужчины в среднем живут 69,4 года, женщины – 78,1 года. Средний возраст населения Грузии, по состоянию на 1 января 2023 года, составляет 38 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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