https://sputnik-georgia.ru/20230330/v-gruzii-vtoroy-god-podryad-smertnost-prevyshaet-rozhdaemost-276259943.html

В Грузии второй год подряд смертность превышает рождаемость

В Грузии второй год подряд смертность превышает рождаемость

Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарии, Тбилиси и Квемо Картли 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T17:25+0400

2023-03-30T17:25+0400

2023-03-30T17:25+0400

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован в 2022 году в Грузии - смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национального бюро статистики. По данным "Сакстата", в 2021 году в Грузии родилось около 42,3 тысяч детей, тогда как число скончавшихся превысило 49,1 тысяч человек. Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарии, Тбилиси и Квемо Картли. Председатель "Грузинской мечты" назвал условия для снижения миграции в стране >>Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил три тысячи. Далее следуют регион в Самегрело – Земо Сванети с убылью населения в две тысячи и регион Кахети - в одну тысячу. В Аджарии в 2022 году прирост населения составил 1,2 тысячи, в регионе Квемо Картли – 546, а в Тбилиси - 79. Согласно данным Сакстата отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии второй год подряд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, демография, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"