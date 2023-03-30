https://sputnik-georgia.ru/20230330/v-gruzii-vtoroy-god-podryad-smertnost-prevyshaet-rozhdaemost-276259943.html
В Грузии второй год подряд смертность превышает рождаемость
В Грузии второй год подряд смертность превышает рождаемость
Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарии, Тбилиси и Квемо Картли 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T17:25+0400
2023-03-30T17:25+0400
2023-03-30T17:25+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован в 2022 году в Грузии - смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национального бюро статистики. По данным "Сакстата", в 2021 году в Грузии родилось около 42,3 тысяч детей, тогда как число скончавшихся превысило 49,1 тысяч человек. Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарии, Тбилиси и Квемо Картли. Председатель "Грузинской мечты" назвал условия для снижения миграции в стране >>Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил три тысячи. Далее следуют регион в Самегрело – Земо Сванети с убылью населения в две тысячи и регион Кахети - в одну тысячу. В Аджарии в 2022 году прирост населения составил 1,2 тысячи, в регионе Квемо Картли – 546, а в Тбилиси - 79. Согласно данным Сакстата отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии второй год подряд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, демография, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, общество, новости, демография, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В Грузии второй год подряд смертность превышает рождаемость
Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарии, Тбилиси и Квемо Картли
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Отрицательный прирост населения зафиксирован в 2022 году в Грузии - смертность превысила рождаемость, говорится на сайте Национального бюро статистики.
По данным "Сакстата", в 2021 году в Грузии родилось около 42,3 тысяч детей, тогда как число скончавшихся превысило 49,1 тысяч человек.
Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах Грузии, кроме Аджарии, Тбилиси и Квемо Картли.
Наибольшая разница между смертностью и рождаемостью зафиксирована в регионе Имерети, где отрицательный прирост населения составил три тысячи. Далее следуют регион в Самегрело – Земо Сванети с убылью населения в две тысячи и регион Кахети - в одну тысячу.
В Аджарии в 2022 году прирост населения составил 1,2 тысячи, в регионе Квемо Картли – 546, а в Тбилиси - 79.
Согласно данным Сакстата отрицательный прирост населения фиксируется в Грузии второй год подряд.