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Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Воду отключат в районах Сабуртало, Ваке, Мтацминда, Крцаниси и Чугурети 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T13:56+0400
2023-04-27T13:56+0400
2023-04-27T13:56+0400
грузия
новости
общество
georgian water and power
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Жители пяти центральных районов Тбилиси 28 апреля на сутки останутся без воды из-за технических работ на насосной станции Бахтриони, сообщили в водораспределительной компания Georgian Water and Power. Подача воды будет ограничена 28 апреля с 12:00 до 12:00 29 апреля. Ограничение коснется жителей ряда улиц в районах Сабуртало, Ваке, Мтацминда, Крцаниси, Чугурети. В Мтацминдском районе без воды останутся жители улиц Поликарпе Какабадзе, Залдастанишвили, Зандукели, Боцвадзе, Габашвили, Хорава, Шанидзе, Бакрадзе, Габуния, Умикашвили, Кобахидзе, М. Джавахишвили, Месхи, Грибоедова, Зубалашвили, Гудиашвили, Лагидзе, Абакелия, Бесики, Шевченко, Жордания, Ингороква, Зичи, Котетишвили, Джанашия, Татишвили и т. д. В Крцанисском районе: улицы Пушкина, Абесадзе, Ивериели, Котэ Абхази N1-25 (нечетные), N2-22 (четные), ул. Гришашвили и т. д. В Сабурталинском районе: улицы Долидзе, Баланчивадзе, Иоселиани, Ахалшени, Техури, Карели, Икалто, Икалтос гора, Бакуриани, Бакурцихе, Бочоришвили, Акури, Миротадзе, Натахтри, Мгалоблишвили, Черкезишвили, Ташкентской, Имедашвили, Исакадзе, Гагарина, Шартава, Иосебидзе, Каландадзе, Кантария, Дараселия, Бахтриони, Пекина, Картозия, Панаскертели, Тамарашвили и т. д. В районе Ваке: пр-т Казбеги N26-30 (четные), N43-55 (нечетные), улицы Джанашвили, Сванидзе, Кутателадзе, Мцхетская, Эристави, Напареули, Такаишвили, Базалети, Чавчавадзе (кроме N43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84), Абашидзе, Амиреджиби, Жвания, Арешидзе, Атени и т. д. В Чугуретском районе: проспект Марджанишвили N2-18 (четные); N1-21 (нечестные), улица Ушанги Чхеидзе. С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте компании. GWP приносит извинения абонентам за доставленные неудобства. Информацию об ограничении и восстановлении подачи воды компания Georgian Water and Power высылает абонентам заблаговременно в виде СМС-сообщения. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании (+995 032 2 93 11 11) и на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Воду отключат в районах Сабуртало, Ваке, Мтацминда, Крцаниси и Чугурети
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Жители пяти центральных районов Тбилиси 28 апреля на сутки останутся без воды из-за технических работ на насосной станции Бахтриони, сообщили в водораспределительной компания Georgian Water and Power.
Подача воды будет ограничена 28 апреля с 12:00 до 12:00 29 апреля. Ограничение коснется жителей ряда улиц в районах Сабуртало, Ваке, Мтацминда, Крцаниси, Чугурети.
В Мтацминдском районе без воды останутся жители улиц Поликарпе Какабадзе, Залдастанишвили, Зандукели, Боцвадзе, Габашвили, Хорава, Шанидзе, Бакрадзе, Габуния, Умикашвили, Кобахидзе, М. Джавахишвили, Месхи, Грибоедова, Зубалашвили, Гудиашвили, Лагидзе, Абакелия, Бесики, Шевченко, Жордания, Ингороква, Зичи, Котетишвили, Джанашия, Татишвили и т. д.
В Крцанисском районе: улицы Пушкина, Абесадзе, Ивериели, Котэ Абхази N1-25 (нечетные), N2-22 (четные), ул. Гришашвили и т. д.
В Сабурталинском районе: улицы Долидзе, Баланчивадзе, Иоселиани, Ахалшени, Техури, Карели, Икалто, Икалтос гора, Бакуриани, Бакурцихе, Бочоришвили, Акури, Миротадзе, Натахтри, Мгалоблишвили, Черкезишвили, Ташкентской, Имедашвили, Исакадзе, Гагарина, Шартава, Иосебидзе, Каландадзе, Кантария, Дараселия, Бахтриони, Пекина, Картозия, Панаскертели, Тамарашвили и т. д.
В районе Ваке: пр-т Казбеги N26-30 (четные), N43-55 (нечетные), улицы Джанашвили, Сванидзе, Кутателадзе, Мцхетская, Эристави, Напареули, Такаишвили, Базалети, Чавчавадзе (кроме N43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84), Абашидзе, Амиреджиби, Жвания, Арешидзе, Атени и т. д.
В Чугуретском районе: проспект Марджанишвили N2-18 (четные); N1-21 (нечестные), улица Ушанги Чхеидзе.
С полным списком улиц можно ознакомиться на сайте
компании.
GWP приносит извинения абонентам за доставленные неудобства. Информацию об ограничении и восстановлении подачи воды компания Georgian Water and Power высылает абонентам заблаговременно в виде СМС-сообщения.
Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании (+995 032 2 93 11 11) и на сайте.