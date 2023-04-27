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Граждане Грузии начали возвращаться на родину из Судана
Граждане Грузии начали возвращаться на родину из Судана
Граждане Грузии проделали долгий и сложный путь, чтобы покинуть Судан, где идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией 27.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Двадцать сотрудников грузинской авиакомпании Geosky, которые находились в Судане, где идут бои, вернулись в Грузию, сообщила телекомпания "Имеди".С середины апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. В стране находились порядка 40 граждан Грузии, в основном командированные сотрудники авиакомпаний. При поддержке МИД Грузии и компаний-партнеров во вторник они смогли выехать в Египет, откуда и вернулись на родину.До сих пор в Египте остаются 13 сотрудников авиакомпании "Myway", они вернутся в Грузию 28 апреля.К процессу эвакуации были активно подключены посольство Грузии в Турции и посольство Грузии в Египте.Между тем, представители грузинских авиакомпаний сообщили, что их самолеты, предположительно, уничтожены в результате боевых действий в Судане.По предварительной информации, самолет авиакомпании Myway сгорел, а авиакомпании Geosky – значительно поврежден.Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, судан, в мире
грузия, новости, общество, судан, в мире

Граждане Грузии начали возвращаться на родину из Судана

11:45 27.04.2023
© AFP 2023Люди со своими вещами в Хартуме
Люди со своими вещами в Хартуме - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023
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Граждане Грузии проделали долгий и сложный путь, чтобы покинуть Судан, где идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Двадцать сотрудников грузинской авиакомпании Geosky, которые находились в Судане, где идут бои, вернулись в Грузию, сообщила телекомпания "Имеди".
С середины апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. В стране находились порядка 40 граждан Грузии, в основном командированные сотрудники авиакомпаний. При поддержке МИД Грузии и компаний-партнеров во вторник они смогли выехать в Египет, откуда и вернулись на родину.

"Действительно, были невыносимые условия, была стрельба, бомбежка каждый час. Довольно сложный был период, благодаря Богу мы спаслись, и хочу поблагодарить всех, кто внес даже небольшой вклад в наше спасение", - сказал сотрудник авиакомпании Geosky Александр Сааташвили.

До сих пор в Египте остаются 13 сотрудников авиакомпании "Myway", они вернутся в Грузию 28 апреля.
К процессу эвакуации были активно подключены посольство Грузии в Турции и посольство Грузии в Египте.

Между тем, представители грузинских авиакомпаний сообщили, что их самолеты, предположительно, уничтожены в результате боевых действий в Судане.
По предварительной информации, самолет авиакомпании Myway сгорел, а авиакомпании Geosky – значительно поврежден.

Столкновения в Судане между Силами быстрого реагирования и регулярной армией начались 15 апреля после того, как 13 апреля СБР разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, а суданская армия потребовала от них покинуть его.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения.
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