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Грузия ожидает от ЕС справедливой оценки – глава МИД
Грузия ожидает от ЕС справедливой оценки – глава МИД
В июне 2022 года Грузии не дали статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако дали 12-пунктный план, который должен быть выполнен для его получения 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T16:49+0400
2023-04-27T16:49+0400
2023-04-27T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Грузия ожидает, что Евросоюз оценит достигнутый страной прогресс на пути евроинтеграции справедливо и по заслугам, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. Совет Европы в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата. Заявление об этом глава МИД Грузии сделал на совместном брифинге после встречи с польским коллегой Збигневом Рау в Тбилиси. По словам Дарчиашвили, на встрече была отмечена та объемная работа, которую проделали грузинские власти в направлении выполнения 12 приоритетов Еврокомиссии. По словам министра, предоставление Грузии статуса страны-кандидата "укрепит безоговорочную принадлежность Грузии к Европе и откроет путь нашей страны в ЕС".Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС – премьер>> С министром иностранных дел Польше также встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Во время беседы внимание было заострено на твердой поддержке Польши в вопросе вступления Грузии с ЕС. По словам главы правительства, Грузия приветствует заявления Польши во всех возможных форматах относительно предоставления стране статуса кандидата. За последние полтора месяца это уже третий визит главы МИД страны-члена ЕС в преддверии оглашения Евросоюзом решения в предоставление Грузии статуса страны-кандидата на вступления в ЕС. В марте в Грузию приезжал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и первый дипломат Германии Анналена Бербок. А на 28 апреля запланирован визит главы МИД Франции Катрин Колонна в Грузию. Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Ранее власти Грузии назвали отказ предоставить статус кандидата в ЕС Грузии в 2022 году политическим решением, заявив, что Грузия выполнила большую часть требований Соглашения об ассоциации с ЕС и достигла большего прогресса, чем Украина и Молдова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, грузия - ес, илья дарчиашвили, мид грузии
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, грузия - ес, илья дарчиашвили, мид грузии
Грузия ожидает от ЕС справедливой оценки – глава МИД
16:49 27.04.2023 (обновлено: 17:02 27.04.2023)
В июне 2022 года Грузии не дали статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако дали 12-пунктный план, который должен быть выполнен для его получения
ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Грузия ожидает, что Евросоюз оценит достигнутый страной прогресс на пути евроинтеграции справедливо и по заслугам, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили.
Совет Европы в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д. В тот же день было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса страны-кандидата.
"Мы ожидаем, что прогресс страны будет оценен справедливо и по заслугам, и как в Грузии, так и в Евросоюзе отпразднуют еще одно историческое решение", – заявил Дарчиашвили.
Заявление об этом глава МИД Грузии сделал на совместном брифинге после встречи с польским коллегой Збигневом Рау в Тбилиси. По словам Дарчиашвили, на встрече была отмечена та объемная работа, которую проделали грузинские власти в направлении выполнения 12 приоритетов Еврокомиссии.
По словам министра, предоставление Грузии статуса страны-кандидата "укрепит безоговорочную принадлежность Грузии к Европе и откроет путь нашей страны в ЕС".
С министром иностранных дел Польше также встретился
премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Во время беседы внимание было заострено на твердой поддержке Польши в вопросе вступления Грузии с ЕС.
По словам главы правительства, Грузия приветствует заявления Польши во всех возможных форматах относительно предоставления стране статуса кандидата.
За последние полтора месяца это уже третий визит главы МИД страны-члена ЕС в преддверии оглашения Евросоюзом решения в предоставление Грузии статуса страны-кандидата на вступления в ЕС. В марте в Грузию приезжал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и первый дипломат Германии Анналена Бербок. А на 28 апреля запланирован визит главы МИД Франции Катрин Колонна в Грузию.
Осенью будет опубликован оценочный отчет Еврокомиссии, на основании которого в конце 2023 года Европейский совет обсудит вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.
Ранее власти Грузии назвали отказ предоставить статус кандидата в ЕС Грузии в 2022 году политическим решением, заявив, что Грузия выполнила большую часть требований Соглашения об ассоциации с ЕС и достигла большего прогресса, чем Украина и Молдова.