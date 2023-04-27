https://sputnik-georgia.ru/20230427/kto-priekhal-i-kto-pokinul-gruziyu-v-2022-godu--dannye-sakstata-277126795.html

Кто приехал и кто покинул Грузию в 2022 году – данные "Сакстата"

Кто приехал и кто покинул Грузию в 2022 году – данные "Сакстата"

Миграционное сальдо, по данным на 1 января 2023 года, положительное – 54 509 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T19:03+0400

2023-04-27T19:03+0400

2023-04-27T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Более 100 тысяч граждан Грузии, по данным на 1 января 2023 года, уехали из страны в 2022 году, а вернулись на родину 54 405 человек, данные предоставила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". В 2022 году количество эмигрантов составило 125 269 человек, что на 25,3% больше, чем в предыдущем году, а количество иммигрантов увеличилось на 142,9% и составило 179 778 человек. За тот же период 84,3% иммигрантов и 86,7% эмигрантов составляют население трудоспособного возраста (возрастная группа 15-64 года). В 2022 году 30,3% иммигрантов и 80,5% эмигрантов составляют граждане Грузии. Миграционное сальдо, по данным на 1 января 2023 года, положительное – 54 509. Численность населения Грузии по данным на 1 января 2023 года составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, эмиграция, миграция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"