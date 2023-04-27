https://sputnik-georgia.ru/20230427/kto-priekhal-i-kto-pokinul-gruziyu-v-2022-godu--dannye-sakstata-277126795.html
Кто приехал и кто покинул Грузию в 2022 году – данные "Сакстата"
Кто приехал и кто покинул Грузию в 2022 году – данные "Сакстата"
Миграционное сальдо, по данным на 1 января 2023 года, положительное – 54 509 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T19:03+0400
2023-04-27T19:03+0400
2023-04-27T19:03+0400
грузия
новости
общество
демографическая ситуация в грузии
эмиграция
миграция
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/48/248384872_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_6783959b2722e3cfe142b55b917db81e.jpg
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Более 100 тысяч граждан Грузии, по данным на 1 января 2023 года, уехали из страны в 2022 году, а вернулись на родину 54 405 человек, данные предоставила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". В 2022 году количество эмигрантов составило 125 269 человек, что на 25,3% больше, чем в предыдущем году, а количество иммигрантов увеличилось на 142,9% и составило 179 778 человек. За тот же период 84,3% иммигрантов и 86,7% эмигрантов составляют население трудоспособного возраста (возрастная группа 15-64 года). В 2022 году 30,3% иммигрантов и 80,5% эмигрантов составляют граждане Грузии. Миграционное сальдо, по данным на 1 января 2023 года, положительное – 54 509. Численность населения Грузии по данным на 1 января 2023 года составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/48/248384872_1520:474:3000:1584_1920x0_80_0_0_0b8ccc33112d8067d95ebb3cb4d059a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, эмиграция, миграция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, эмиграция, миграция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Кто приехал и кто покинул Грузию в 2022 году – данные "Сакстата"
Миграционное сальдо, по данным на 1 января 2023 года, положительное – 54 509
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Более 100 тысяч граждан Грузии, по данным на 1 января 2023 года, уехали из страны в 2022 году, а вернулись на родину 54 405 человек, данные предоставила Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
В 2022 году количество эмигрантов составило 125 269 человек, что на 25,3% больше, чем в предыдущем году, а количество иммигрантов увеличилось на 142,9% и составило 179 778 человек.
Эмигрант
– человек, который покинул Грузию и в течение последних 12 месяцев находился на территории другого государства не менее 183 дней. До этого Грузия была страной его постоянного проживания. Иммигрант
– лицо, прибывшее в Грузию и находившееся на территории страны не менее 183 дней дней за последние 12 месяцев. До этого Грузия не была страной его постоянного проживания.
За тот же период 84,3% иммигрантов и 86,7% эмигрантов составляют население трудоспособного возраста (возрастная группа 15-64 года). В 2022 году 30,3% иммигрантов и 80,5% эмигрантов составляют граждане Грузии.
ТОП-6 стран по миграции в Грузии
Гражданство
Иммигранты
Эмигранты
Грузия
54 405
100 802
Россия
62 304
5 935
Украина
20 716
2 004
Беларусь
13 361
852
Индия
3 948
1 412
Миграционное сальдо, по данным на 1 января 2023 года, положительное – 54 509.
Сальдо миграции
– разница между числом прибывших на какую-либо территорию и числом выбывших из нее за определенный период.
Численность населения Грузии по данным на 1 января 2023 года составила 3 миллиона 736,4 тысячи человек, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.