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Курс доллара в Грузии упал ниже 2,5 GEL/$1 впервые за пять лет

Курс доллара в Грузии упал ниже 2,5 GEL/$1 впервые за пять лет

В ближайшие 12 месяцев небольшое, но все же ослабление лари вновь остается базовым сценарием, отметили аналитики 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T21:36+0400

2023-04-27T21:36+0400

2023-04-27T21:36+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 апреля в размере 2,4991 GEL/$1.Последний раз доллар был ниже уровня 2,5 GEL/$1 10 августа 2018 года. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 7,4%.Надолго ли укрепился грузинский лари – мнение аналитиковУкрепление лари в последнее время вызывает вопросы о его влиянии на валютные поступления и экономический рост Грузии, говорится в еженедельном обзоре TBC Capital "Как влияет курс лари на торговый баланс и рост экономики Грузии"."Согласно нашей предыдущей оценке, видны лишь слабые (если вообще есть) доказательства того, что девальвированный лари может содействовать экономическому росту благодаря поощрению экспорта и эффекту импортозамещения", сказано в сообщении."Согласно результатам, укрепление лари по отношению к доллару приводит к увеличению реального ВВП в основном за счет финансового/доходного эффекта, в то время, как материального влияния реального эффективного обменного курса не выявлено", говорится в отчете аналитиков.Аналитики отмечают, что речь идет об общей макроэкономической оценке, и не означает, что результаты аналогичные на уровне всех отраслей или бизнесов."Однако уже имеющиеся результаты кажутся достоверными, исходя из характеристик экономики Грузии. Это важный вопрос, поскольку нет доказательств того, что укрепление лари по сравнению с его долгосрочной тенденцией приведет к сокращению чистого притока иностранной валюты в будущем", - сказано в отчете.Аналитики заявили, что таким образом привели аргументы против обесценивания лари в будущем.При этом, аналитики отметили, что оценки других авторов относительно расчета долгосрочной тенденции курса лари, а также влияния обменного курса лари на приток иностранной валюты и рост экономики могут отличаться.Нацбанк Грузии не допустит – эксперт о рисках для экспорта из-за укрепления лари >>Также TBC Capital придерживается ожиданиям, что прогноз инфляции для обменного курса лари нейтрален или скорее негативен."Таким образом, мы считаем, что в ближайшие 12 месяцев небольшое, но все же ослабление лари вновь остается базовым сценарием", - отметили аналитики.Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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