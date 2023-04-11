https://sputnik-georgia.ru/20230411/natsbank-gruzii-ne-dopustit--ekspert-o-riskakh-dlya-eksporta-iz-za-ukrepleniya-lari-276610868.html

Нацбанк Грузии не допустит – эксперт о рисках для экспорта из-за укрепления лари

Нацбанк Грузии не допустит – эксперт о рисках для экспорта из-за укрепления лари

Лари укрепится по отношению к доллару сильнее летом, и, возможно, опуститься ниже отметки 2,5 GEL/$1, считает эксперт 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T09:01+0400

2023-04-11T09:01+0400

2023-04-11T09:01+0400

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колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Если укрепление национальной валюты Грузии будет представлять угрозу для экспорта, Национальный банк вмешается и урегулирует курс, заявил экономист Георгий Цуцкиридзе в интервью Sputnik Грузия. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 апреля в размере 2,5299 GEL/$1. С начала 2023 года курс национальной валюты укрепился на 4,1%. Часть экспертов и предпринимателей считают, что чрезмерное укрепление сделает грузинскую экспортную продукцию неконкурентноспособной. По его словам, у Нацбанка есть все необходимые рычаги для корректировки обменного курса. По прогнозу эксперта, грузинский лари укрепится по отношению к доллару сильнее летом, и, возможно, опуститься ниже отметки 2,5 GEL/$1, когда бывает наибольший приток валютных потоков. Эксперт связывает стремительное укрепление лари с тем, что чистые показатели всех основных валютных балансов, т. е. доходов от туризма, инвестиций, экспорта, сегодня находятся на положительной отметке, и в то же время значительно улучшился платежный баланс. Грузинский лари продолжит укрепляться – прогноз эксперта >>Кроме того, Цуцкиридзе пояснил, что укрепление валюты иногда неправильно интерпретируют. "Когда обменный курс в стране стабилизируется, мы должны брать не только курс лари по отношению к доллару, но и эффективный обменный курс, т. е. каков средний обменный курс с ведущими странами-торговыми партнерами", – сказал он. Чем грозит падение доллара в Грузии экономике страны – мнение эксперта >>По его словам, эффективный обменный курс — это курс, который в первую очередь влияет на грузинский экспорт. То есть, если обменный курс лари слишком укрепится по сравнению с валютой страны, куда Грузия ввозим экспортную продукцию, товары, естественно, подорожают, и могут потерять конкурентоспособность. Цуцкиридзе отметил, что одной из задач Центрального банка страны во время интервенций является не проблема чрезмерного укрепления или обесценивания, а, наоборот, эффективный обменный курс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, лари, колебание курса лари