https://sputnik-georgia.ru/20230427/meteornyy-potok-akvaridy-2023-gde-i-kogda-nablyudat-mayskiy-zvezdopad-277130056.html

Метеорный поток Аквариды 2023: где и когда наблюдать Майский звездопад

Метеорный поток Аквариды 2023: где и когда наблюдать Майский звездопад

Звездопад Аквариды – один из самых ярких весенних метеорных потоков, жители Земли смогут наблюдать в первой декаде мая 27.04.2023, Sputnik Грузия

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справки

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Где и когда наблюдать звездопад Аквариды жители нашей планеты смогут в 2023 году, читайте у Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Незабываемое зрелище жители нашей планеты смогут наблюдать в ночь с 5 на 6 мая 2023 года – на пике звездопад Аквариды подарит до 50 ярких метеоров в час. Отдельные падающие звезды Майских Акварид любители-астрономы могли увидеть уже с 15 апреля. Наблюдать метеорный поток Майские Аквариды можно из любой точки земного шара, однако весенний звездопад лучше всего виден из Южного полушария. Падающие звезды специалисты советуют наблюдать в ясную погоду в предрассветные часы. Радиант метеорного потока Майские Аквариды находится в созвездии Водолей и к утру хорошо виден на юго-востоке невысоко над горизонтом. Наблюдать метеоры Майских Акварид можно невооруженным взглядом, так как они быстрые, яркие и оставляющие длинные следы. И чтобы насладиться звездопадом нужно расположиться подальше от любого источника света и смотреть на часть неба между горизонтом и астеризмом Летний Треугольник. Наблюдать метеорный поток Аквариды и загадать желание на падающую звезду можно будет практически до конца мая. Источником красивого и богатого метеорного потока Майские Аквариды служит пылевой след, оставленный знаменитой кометой Галлея, сквозь который ежегодно наша планета проходит в апреле-мае и октябре. Комету Галлея в последний раз жители Земли наблюдали в 1986 году. В следующий раз комета пройдет подле нашей планеты только в 2061-м. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230327/zvezdopad-zatmenie-planety-yarkie-nebesnye-sobytiya-v-aprele-2023-276155072.html

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