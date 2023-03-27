https://sputnik-georgia.ru/20230327/zvezdopad-zatmenie-planety-yarkie-nebesnye-sobytiya-v-aprele-2023-276155072.html

Звездопад, затмение, планеты: яркие небесные события в апреле 2023

Звездопад, затмение, планеты: яркие небесные события в апреле 2023

В апреле жителей Земли ждут яркие небесные события – на апрельском небе любители астрономии увидят первый весенний звездопад, солнечное затмение и крупнейшие... 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T18:25+0400

2023-03-27T18:25+0400

2023-03-27T18:25+0400

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Когда в апреле 2023 года наблюдать яркие небесные события, чтобы не пропустить самые главные астрономические явления месяца, читайте в Sputnik Грузия. Солнечное затмение В апреле любители астрономии увидят первое затмение 2023 года. Яркое небесное событие, гибридное или кольцеобразно-полное солнечное затмение, произойдет 20 апреля. Общая продолжительность гибридного солнечного затмения составит более четырех с половиной часов. Солнечное затмение увидят в Восточной Индии, Австралии, Юго-Восточной Азии, Филиппинах, Антарктиде, Тихом и Индийском океане. Первый весенний звездопад В апреле жителей нашей планеты ждет еще одно яркое небесное событие – звездопад Лириды. Яркий весенний метеорный поток ежегодно можно наблюдать с 16 до 25 апреля. Своего пика Звездопад Лириды в 2023-м достигнет 22 апреля – ожидается до 18 метеоров в час. Наблюдать звездопад Лириды можно из любой точки земного шара, но жители северного полушария увидят более яркое зрелище. Планеты В апреле любители небесных событий смогут наблюдать пять планет – Меркурий, Венеру, Марс, Сатурн и Уран Меркурий будет виден с 4 апреля вечером низко над западным горизонтом в созвездии Овен. Над западным горизонтом в это время можно увидеть и Венеру до 7 апреля в Овне, а затем в Тельце. На фоне зари в этом же месте будет видна планета Марс в созвездии Близнецы. В середине и конце месяца Сатурн будет виден над юго-восточным горизонтом на фоне зари в созвездии Водолей. Наблюдать планету Уран астрономы-любители смогут в телескоп на вечернем небе в Овне, но не более часа. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230320/solnechnoe-zatmenie-v-aprele-2023-gde-i-kogda-nablyudat-275946528.html

https://sputnik-georgia.ru/20221228/zvezdopad-kvadrantidy-kogda-nablyudat-pervyy-meteornyy-potok-v-2023-273493497.html

https://sputnik-georgia.ru/20230324/lunnyy-kalendar-na-aprel-2023-blagopriyatnye-dni-276093793.html

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