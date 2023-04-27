https://sputnik-georgia.ru/20230427/mezhdunarodnyy-festival-khorovoy-muzyki-prokhodit-v-tbilisi-277104117.html

Международный фестиваль хоровой музыки проходит в Тбилиси

Международный фестиваль хоровой музыки проходит в Тбилиси

Посещение всех музыкальных вечеров фестиваля свободное 27.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Тринадцатый по счету международный Тбилисский фестиваль хоровой музыки открылся в столице и продлится до 9 мая, говорится в сообщении организаторов. Цель фестиваля осталась неизменной – развитие грузинской хоровой музыки, содействие сохранению традиций хорового исполнения, знакомство публики с работой коллективов, работающих в Грузии и за рубежом.В этом году в программе фестиваля: выступления хора Центрального музыкального училища №2 имени Евгения Микеладзе, хора Кутаисской академии пения и кутаисского музыкального училища, а также Тбилисского девичьего хора.Концерты пройдут 29, 30 апреля, а также 2, 3, 7 и 9 мая в первом корпусе Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. Посещение всех музыкальных вечеров свободное. Тбилисский международный фестиваль хоровой музыки учрежден в 2011 году по инициативе мэрии столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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