https://sputnik-georgia.ru/20230427/nazvana-novaya-data-vystupleniya-prezidenta-gruzii-v-evroparlamente-277132865.html
Названа новая дата выступления президента Грузии в Европарламенте
Названа новая дата выступления президента Грузии в Европарламенте
Зурабишвили получила официальное приглашение от президента Европарламента Роберты Метсолы сегодня 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T23:52+0400
2023-04-27T23:52+0400
2023-04-27T23:52+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в Европейском парламенте в Брюсселе 31 мая, согласно договоренности, достигнутой с Европарламентом, говорится в сообщении администрации главы государства. Выступление должно было состоятся 18 апреля, однако президент Грузии заявила о срыве ее визита в Страсбург, обвинив правительство Грузии в "искусственном затягивании процесса дачи согласия на визит". В ответ правительство обвинило Зурабишвили во лжи и заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента. Как сообщил Первый канал, сегодня в правительство было направлено письмо в связи с получением согласия на визит в Брюссель. В последний раз глава грузинского государства выступала перед европейскими депутатами в 2010 году (на то время президентом Грузии был Михаил Саакашвили). Мантия жертвы: как политики отреагировали на скандал с президентом Грузии >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , европарламент, еврокомиссия
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , европарламент, еврокомиссия
Названа новая дата выступления президента Грузии в Европарламенте
Зурабишвили получила официальное приглашение от президента Европарламента Роберты Метсолы сегодня
ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит в Европейском парламенте в Брюсселе 31 мая, согласно договоренности, достигнутой с Европарламентом, говорится в сообщении администрации главы государства.
Выступление должно было состоятся 18 апреля, однако президент Грузии заявила о срыве ее визита в Страсбург, обвинив правительство Грузии в "искусственном затягивании процесса дачи согласия на визит". В ответ правительство обвинило Зурабишвили во лжи и заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента.
По информации администрации президента, Зурабишвили получила официальное приглашение от президента Европарламента Роберты Метсолы сегодня, 27 апреля.
Как сообщил Первый канал, сегодня в правительство было направлено письмо в связи с получением согласия на визит в Брюссель.
В последний раз глава грузинского государства выступала перед европейскими депутатами в 2010 году (на то время президентом Грузии был Михаил Саакашвили).
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.