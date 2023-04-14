https://sputnik-georgia.ru/20230414/mantiya-zhertvy---kak-politiki-otreagirovali-na-skandal-s-prezidentom-gruzii-276744690.html

Мантия жертвы: как политики отреагировали на скандал с президентом Грузии

Мантия жертвы: как политики отреагировали на скандал с президентом Грузии

Президент Грузии заявила о срыве ее визита в Страсбург, где планировалось ее выступление в Европарламенте, обвинив в этом правительство Грузии 14.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-14T22:35+0400

2023-04-14T22:35+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили позволяет себе вводить общество в заблуждение и пытается нанести вред государству, считают представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В четверг, 13 апреля, президент Грузии заявила о срыве ее визита в Страсбург, где планировалось ее выступление в Европарламенте, обвинив правительство Грузии в "искусственном затягивании процесса дачи согласия на визит". В ответ правительство заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента. Другой представитель "Грузинской мечты" Майя Битадзе, назвала действия президента попыткой навредить государству. "Когда ты получаешь согласие от правительства за несколько дней, я думаю, сделанные заявления – пустые и несущие вред . Я прошу ее, как президента и как женщину, не наносить дополнительный вред нашей стране", – сказала Битадзе. Между тем глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе считает, что президент хочет примерить на себя мантию жертвы. Все было сделано вовремя: правительство Грузии обвинило президента во лжи >>"Мотивация предъявления обвинения правительству может заключаться в том, что кто-то хочет представить институт президента в роли преследуемого, угнетенного, в роли жертвы", – заявил Сарджвеладзе. Между тем, как заявили представители оппозиции, в Страсбург Саломе Зурабишвили планировала ехать не одна. А вот лидер "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе назвал еще одну вероятную причину переноса визита. "Мы должны рассматривать то, что слышим с обеих сторон, как верхушку айсберга. Похоже, что на самом деле конфликт между правительством и президентом глубже. Президент не хочет обидеть Бидзину Иванишвили на фоне этого спора. Она не знала, о чем говорить, поэтому решила вообще не идти. Это моя версия объяснения этих событий. Если Зурабишвили не предпримет смелых шагов, она не заслужит уважения", — сказала Манджгаладзе.По его словам, президент не хочет открыто вступать в противостояние с основателем правящей партии, миллиардером Бидзиной Иванишвили, поэтому не хочет предпринимать конкретных шагов, которые могли бы решить вопрос поляризации. Важность визита Во время своего ежегодного выступления в парламенте 31 марта Зурабишвили заявила, что получила приглашение от президента Европарламента Роберты Метсолы и планирует выступить в Европарламенте в середине апреля. Ранее президент Грузии заявила о намерении активно включиться в процесс и способствовать совместной и консолидированной работе, чтобы всем вместе добиться такого реального результата, который принесет Грузии статус кандидата в ЕС. Президент Грузии обвинила правительство в срыве визита в Европу >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , европарламент, грузинская мечта, страсбург