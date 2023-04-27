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Нелегальная миграция и борьба с преступностью – что обсудили главы МВД Грузии и Германии
Нелегальная миграция и борьба с преступностью – что обсудили главы МВД Грузии и Германии
Немецкая сторона выразила желание создать рабочие группы, чтобы предоставить гражданам Грузии возможность легально работать в Германии 27.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури на встрече с немецким коллегой Нэнси Фезер обсудил вопросы сотрудничества, уделив особое внимание борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.Министр внутренних дел находится с официальным визитом в Германии.На встрече Гомелаури подчеркнул важность плодотворного сотрудничества с правоохранительными органами Германии и поблагодарил немецкую сторону за постоянную поддержку в развитии возможностей МВД Грузии. При обсуждении мер, реализуемых в направлении борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью, глава МВД Грузии выразил готовность направить грузинских полицейских в соответствующие подразделения МВД Германии для способствования эффективной борьбе с нарушителями закона.Сколько граждан Грузии депортировали из ЕС с начала года?&gt;&gt;Немецкая сторона отметила, что Грузия успешно реализует соглашение о реадмиссии (прием на родину депортированных – ред.) с Евросоюзом. Кроме того, положительно оценены мероприятия и текущие реформы, которые были проведены в ответ на вызовы, связанные с безвизовым сообщением с Евросоюзом.Немецкая сторона выразила желание создать двусторонние рабочие группы, чтобы предоставить гражданам Грузии различных профессий возможность легально работать в Германии.Во встрече министров приняли участие посол Грузии в Германии Леван Изория, заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, директор Главного департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе и атташе полиции Грузии в Германии Серго Турманидзе.C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Неприятным последствием безвиза стало то, что в странах ЕС увеличилось количество соискателей убежища из Грузии.Согласно информации Агентства ЕС по вопросам убежища, в 2022 году граждане Грузии подали 28,8 тысячи заявок, попав десятку основных просителей убежища, и заняли восьмое место, опередив граждан Украины и Ирака.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, грузия - ес, германия, вахтанг гомелаури, мвд грузии
новости, грузия, политика, грузия - ес, германия, вахтанг гомелаури, мвд грузии

Нелегальная миграция и борьба с преступностью – что обсудили главы МВД Грузии и Германии

12:40 27.04.2023 (обновлено: 12:49 27.04.2023)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГлава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури встретился со своим немецким коллегой Нэнси Фезер
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури встретился со своим немецким коллегой Нэнси Фезер - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2023
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Немецкая сторона выразила желание создать рабочие группы, чтобы предоставить гражданам Грузии возможность легально работать в Германии
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури на встрече с немецким коллегой Нэнси Фезер обсудил вопросы сотрудничества, уделив особое внимание борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.
Министр внутренних дел находится с официальным визитом в Германии.

На встрече Гомелаури подчеркнул важность плодотворного сотрудничества с правоохранительными органами Германии и поблагодарил немецкую сторону за постоянную поддержку в развитии возможностей МВД Грузии.
При обсуждении мер, реализуемых в направлении борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью, глава МВД Грузии выразил готовность направить грузинских полицейских в соответствующие подразделения МВД Германии для способствования эффективной борьбе с нарушителями закона.
Сколько граждан Грузии депортировали из ЕС с начала года?>>

Немецкая сторона отметила, что Грузия успешно реализует соглашение о реадмиссии (прием на родину депортированных – ред.) с Евросоюзом. Кроме того, положительно оценены мероприятия и текущие реформы, которые были проведены в ответ на вызовы, связанные с безвизовым сообщением с Евросоюзом.

Немецкая сторона выразила желание создать двусторонние рабочие группы, чтобы предоставить гражданам Грузии различных профессий возможность легально работать в Германии.

Во встрече министров приняли участие посол Грузии в Германии Леван Изория, заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, директор Главного департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе и атташе полиции Грузии в Германии Серго Турманидзе.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Неприятным последствием безвиза стало то, что в странах ЕС увеличилось количество соискателей убежища из Грузии.
Согласно информации Агентства ЕС по вопросам убежища, в 2022 году граждане Грузии подали 28,8 тысячи заявок, попав десятку основных просителей убежища, и заняли восьмое место, опередив граждан Украины и Ирака.
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