Нелегальная миграция и борьба с преступностью – что обсудили главы МВД Грузии и Германии
12:40 27.04.2023 (обновлено: 12:49 27.04.2023)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГлава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури встретился со своим немецким коллегой Нэнси Фезер
Немецкая сторона выразила желание создать рабочие группы, чтобы предоставить гражданам Грузии возможность легально работать в Германии
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури на встрече с немецким коллегой Нэнси Фезер обсудил вопросы сотрудничества, уделив особое внимание борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.
Министр внутренних дел находится с официальным визитом в Германии.
На встрече Гомелаури подчеркнул важность плодотворного сотрудничества с правоохранительными органами Германии и поблагодарил немецкую сторону за постоянную поддержку в развитии возможностей МВД Грузии.
На встрече Гомелаури подчеркнул важность плодотворного сотрудничества с правоохранительными органами Германии и поблагодарил немецкую сторону за постоянную поддержку в развитии возможностей МВД Грузии.
При обсуждении мер, реализуемых в направлении борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью, глава МВД Грузии выразил готовность направить грузинских полицейских в соответствующие подразделения МВД Германии для способствования эффективной борьбе с нарушителями закона.
Сколько граждан Грузии депортировали из ЕС с начала года?>>
Немецкая сторона отметила, что Грузия успешно реализует соглашение о реадмиссии (прием на родину депортированных – ред.) с Евросоюзом. Кроме того, положительно оценены мероприятия и текущие реформы, которые были проведены в ответ на вызовы, связанные с безвизовым сообщением с Евросоюзом.
Немецкая сторона выразила желание создать двусторонние рабочие группы, чтобы предоставить гражданам Грузии различных профессий возможность легально работать в Германии.
Во встрече министров приняли участие посол Грузии в Германии Леван Изория, заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, директор Главного департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе и атташе полиции Грузии в Германии Серго Турманидзе.
Немецкая сторона отметила, что Грузия успешно реализует соглашение о реадмиссии (прием на родину депортированных – ред.) с Евросоюзом. Кроме того, положительно оценены мероприятия и текущие реформы, которые были проведены в ответ на вызовы, связанные с безвизовым сообщением с Евросоюзом.
Немецкая сторона выразила желание создать двусторонние рабочие группы, чтобы предоставить гражданам Грузии различных профессий возможность легально работать в Германии.
Во встрече министров приняли участие посол Грузии в Германии Леван Изория, заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, директор Главного департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе и атташе полиции Грузии в Германии Серго Турманидзе.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Неприятным последствием безвиза стало то, что в странах ЕС увеличилось количество соискателей убежища из Грузии.
Согласно информации Агентства ЕС по вопросам убежища, в 2022 году граждане Грузии подали 28,8 тысячи заявок, попав десятку основных просителей убежища, и заняли восьмое место, опередив граждан Украины и Ирака.