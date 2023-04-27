https://sputnik-georgia.ru/20230427/semeynoe-nasilie-v-tbilisi---prokuratura-predyavila-obvinenie-277124477.html
Семейное насилие в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение
Семейное насилие в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение
СМИ сообщают, что задержан супруг девушки, выложившей в Сети свое фото, на котором видны ужасающие следы побоев 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T17:57+0400
2023-04-27T17:57+0400
2023-04-27T18:06+0400
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прокуратура
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в насилии над женой, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно расследованию, установлено, что 22 апреля в Тбилиси обвиняемый из-за конфликта избил свою жену, нанеся ей удары по лицу. Правоохранители задержали мужчину 25 апреля. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие одного члена семьи в отношении другого члена семьи, причинившее физическую боль". Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время следствия.В ведомстве напомнили, что прокуратура Грузии проводит строгую уголовно-правовую политику в отношении подобных преступлений.Убийца экс-жены получил 18 лет тюрьмы: чем недовольна прокуратура?>>Между тем, грузинские СМИ сообщают, что обвиняемый – муж девушки Ренаты, выложившей 24 апреля в Сети свое фото, на котором видны следы побоев. В своем посте девушка рассказала о семейном насилии со стороны отца ребенка. Девушка сообщила, что насилие продолжалось несколько лет, но она терпела побои ради общего ребенка. Пост девушки вызвал большой резонанс в грузинском обществе.Обвиняемый в ответ написал в Cети, что Рената якобы сама нанесла себе повреждения и за этим наблюдали пять-шесть человек. Вскоре мужчина удалил свой аккаунт из соцести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, прокуратура
Семейное насилие в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение
17:57 27.04.2023 (обновлено: 18:06 27.04.2023)
СМИ сообщают, что задержан супруг девушки, выложившей в Сети свое фото, на котором видны ужасающие следы побоев
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в насилии над женой, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно расследованию, установлено, что 22 апреля в Тбилиси обвиняемый из-за конфликта избил свою жену, нанеся ей удары по лицу.
Правоохранители задержали мужчину 25 апреля. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие одного члена семьи в отношении другого члена семьи, причинившее физическую боль". Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.
Прокуратура
намерена ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время следствия.
В ведомстве напомнили, что прокуратура Грузии проводит строгую уголовно-правовую политику в отношении подобных преступлений.
Между тем, грузинские СМИ сообщают, что обвиняемый – муж девушки Ренаты, выложившей 24 апреля в Сети свое фото, на котором видны следы побоев. В своем посте девушка рассказала о семейном насилии со стороны отца ребенка. Девушка сообщила, что насилие продолжалось несколько лет, но она терпела побои ради общего ребенка.
Пост девушки вызвал большой резонанс в грузинском обществе.
Обвиняемый в ответ написал в Cети, что Рената якобы сама нанесла себе повреждения и за этим наблюдали пять-шесть человек. Вскоре мужчина удалил свой аккаунт из соцести.