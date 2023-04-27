https://sputnik-georgia.ru/20230427/semeynoe-nasilie-v-tbilisi---prokuratura-predyavila-obvinenie-277124477.html

Семейное насилие в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение

Семейное насилие в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение

СМИ сообщают, что задержан супруг девушки, выложившей в Сети свое фото, на котором видны ужасающие следы побоев 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T17:57+0400

2023-04-27T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в насилии над женой, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно расследованию, установлено, что 22 апреля в Тбилиси обвиняемый из-за конфликта избил свою жену, нанеся ей удары по лицу. Правоохранители задержали мужчину 25 апреля. Ему предъявлено обвинение по статье "Насилие одного члена семьи в отношении другого члена семьи, причинившее физическую боль". Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении обвиняемого под арест на время следствия.В ведомстве напомнили, что прокуратура Грузии проводит строгую уголовно-правовую политику в отношении подобных преступлений.Убийца экс-жены получил 18 лет тюрьмы: чем недовольна прокуратура?>>Между тем, грузинские СМИ сообщают, что обвиняемый – муж девушки Ренаты, выложившей 24 апреля в Сети свое фото, на котором видны следы побоев. В своем посте девушка рассказала о семейном насилии со стороны отца ребенка. Девушка сообщила, что насилие продолжалось несколько лет, но она терпела побои ради общего ребенка. Пост девушки вызвал большой резонанс в грузинском обществе.Обвиняемый в ответ написал в Cети, что Рената якобы сама нанесла себе повреждения и за этим наблюдали пять-шесть человек. Вскоре мужчина удалил свой аккаунт из соцести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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