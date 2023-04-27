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Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку
Адвокаты журналиста ранее дважды подавали апелляцию об изменении для Касема меры пресечения 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T22:50+0400
2023-04-27T22:50+0400
2023-04-27T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее зарубежье.Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря 2022 года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали, а 5 января 2023-го рижский суд заключил его под стражу.Журналиста также обязали быть дома по месту прописки с 23:00 до 7:00 и дважды в неделю отмечаться в участке.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что организация будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".Адвокаты журналиста ранее дважды подавали апелляцию об изменении для Касема меры пресечения, поскольку в условиях заключения состояние его здоровья значительно ухудшилось.Латвийский суд дважды отклонял заявления, поданные адвокатами шеф-редактора Sputnik Литва, и оставил его под стражей.Защита Касема также сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, происшествия, новости, sputnik литва, россия сегодня, дмитрий киселев, латвия
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку
22:50 27.04.2023 (обновлено: 22:57 27.04.2023)
Адвокаты журналиста ранее дважды подавали апелляцию об изменении для Касема меры пресечения
ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik.
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее зарубежье.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря 2022 года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали, а 5 января 2023-го рижский суд заключил его под стражу.
"Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, сообщает местный телеграм-канал. До суда Марат будет находиться под полицейским надзором", – говорится в публикации.
Журналиста также обязали быть дома по месту прописки с 23:00 до 7:00 и дважды в неделю отмечаться в участке.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что организация будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
Адвокаты журналиста ранее дважды подавали апелляцию об изменении для Касема меры пресечения, поскольку в условиях заключения состояние его здоровья значительно ухудшилось.
Латвийский суд дважды отклонял заявления, поданные адвокатами шеф-редактора Sputnik Литва, и оставил его под стражей.
Защита Касема также сообщила, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.