https://sputnik-georgia.ru/20230427/v-batumi-proshel-masshtabnyy-forum-trudoustroystva-277129509.html

В Батуми прошел масштабный форум трудоустройства

В Батуми прошел масштабный форум трудоустройства

Граждане могли выбрать желаемую вакансию в ресторанной, промышленной, гостиничной, строительной, торговой и транспортной сферах 27.04.2023, Sputnik Грузия

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новости

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батуми

аджария

форум трудоустройства

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ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Соискателям работы предложили более двух тысяч вакансий на масштабном форуме трудоуйстройства в Батуми. По информации Государственного агентства содействия занятости, в форуме приняли участие более 70 компаний, было представлено более двух тысяч вакансий. Граждане могли выбрать желаемую вакансию в ресторанной, промышленной, гостиничной, строительной, торговой и транспортной сферах. Форум прошел по инициативе Государственного агентства содействия занятости и Аджарского агентства занятости. Безработные в Грузии не желают работать - глава рестораторов о рынке труда >>В этом году впервые, помимо частных компаний, с собственными сервисами и программами граждан ознакомили и государственные ведомства. На форуме трудоустройства также были представлены местные профессиональные колледжи. Форум посетили министр здравоохранения Аджарии, председатель Комитета здравоохранения и социальной защиты Верховного Совета Аджарии и вице-мэр Батуми. Государственное агентство содействия занятости проводит форумы по трудоустройству по всей стране. В 2023 году первый форум прошел в Зугдиди, а после Аджарии в мае форум по трудоустройству пройдет в регионе Самцхе-Джавахети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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