https://sputnik-georgia.ru/20221030/bezrabotnye-v-gruzii-ne-zhelayut-rabotat---glava-restoratorov-o-rynke-truda-271778070.html

Безработные в Грузии не желают работать - глава рестораторов о рынке труда

Безработные в Грузии не желают работать - глава рестораторов о рынке труда

Ситуация на рынке труда такова, что никто почти не смотрит на квалификацию работника, считает ресторатор 30.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-30T22:47+0400

2022-10-30T22:47+0400

2022-10-30T22:47+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт— Sputnik. Несмотря на наличие высокого уровня безработных в стране, люди не хотят работать, заявил председатель Ассоциации ресторанов Грузии Шота Бурджанадзе.Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2022 года составил 18,1%, что на 1,3 процентного пункта меньше показателя за первый квартал 2022 года.По его словам, ситуация на рынке труда такова, что никто почти не смотрит на квалификацию работника."Каждая сфера сегодня требует работников, и если кто-то находит возможность устроиться, то кто смотрит, какая у него вообще квалификация? Сегодня бизнес не требует квалификации. Если бы было требование о квалификации, это было бы прекрасным явлением, но, к сожалению, у нас его нет", - сказал Бурджанадзе.Ресторатор считает, что дело далеко не в том, что работников не устраивает предложенная работодателем зарплата, так как оклад за последние годы вырос, в частности, в ресторанной сфере.Безработица в Грузии снизилась во втором квартале 2022 года >>"Например, два-три года назад я принял замечание, что зарплата в нашей сфере низкая, но на сегодня такого просто нет. Зарплаты ниже 1300 лари нет ни в одном звене, да и не может быть за восьмичасовую смену. Эта зарплата не настолько низкая, чтобы человек мог отказаться от нее, если у него нет дохода", - сказала Бурджанадзе.По его словам, как представитель бизнеса он не против существования в стране минимальной заработной платы, что является одной из возможностей защиты прав человека, а считает ее необходимостью.За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра >>"Между работодателем и работником должны быть юридические обязательства. Если этого нет и бизнес имеет представление о том, что у меня должен быть раб в кавычках, то в этом случае он не будет развиваться и где-то через два, три, десять лет просто перестанет существовать", - сказала Бурджанадзе.Председатель Ассоциации рестораторов также отметил, что профтехучилище – это один из способов спасти страну, так как средний класс не создается выпускниками вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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