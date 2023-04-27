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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для всех видов транспорта
Ограничения были введены на участке Гудаури-Коби из снегопада 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T11:27+0400
2023-04-27T11:27+0400
2023-04-27T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение для большегрузов было задействовано в ночь на 27 апреля на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Ограничение было снято после проведения очистительных работ.На дороге к Верхнему Ларсу введут ограничения: тоннель Девдораки будет закрыт>>На участках Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для всех видов транспорта
Ограничения были введены на участке Гудаури-Коби из снегопада
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение для большегрузов было задействовано в ночь на 27 апреля на участке дороги Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Ограничение было снято после проведения очистительных работ.
На участках Гудаури-Коби транспорт движется в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.