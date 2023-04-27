https://sputnik-georgia.ru/20230427/vlasti-adzharii-uvelichat-prizovye-dlya-motivatsii-sportsmenov-277124104.html
Власти Аджарии увеличат призовые для мотивации спортсменов
Власти Аджарии увеличат призовые для мотивации спортсменов
Если до сих призовые составляли 400 тысяч лари (160 тысяч долларов), то в ходе корректирования сумма превысит миллион лари 27.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-27T17:37+0400
2023-04-27T17:37+0400
2023-04-27T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Аджарские спортсмены и тренеры, занявшие призовые места на чемпионатах Европы и мира среди взрослых, а также Олимпийских играх получат повышенные призовые из бюджета Автономной Республики, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании. Призовой фонд будет удвоен, а в некоторых случаях – утроен. Так, если до сих призовые составляли 400 тысяч лари (160 тысяч долларов), то в ходе корректирования сумма превысит миллион лари. По информации пресс-службы, в регионе активно идет строительство спортивной инфраструктуры и обустройство тренировочных площадок международных стандартов. Завершается строительство базы для тяжелоатлетов в Чакви. Тяжелоатлетам будет предоставлен новый тренировочный зал, отвечающий современным стандартам. В Батуми появится еще одна спортивная инфраструктура. Также объявлен тендер на строительство теннисного комплекса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, аджария, торнике рижвадзе
спорт, грузия, новости, аджария, торнике рижвадзе
Власти Аджарии увеличат призовые для мотивации спортсменов
17:37 27.04.2023 (обновлено: 18:28 27.04.2023)
Если до сих призовые составляли 400 тысяч лари (160 тысяч долларов), то в ходе корректирования сумма превысит миллион лари
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Аджарские спортсмены и тренеры, занявшие призовые места на чемпионатах Европы и мира среди взрослых, а также Олимпийских играх получат повышенные призовые из бюджета Автономной Республики, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании.
Призовой фонд будет удвоен, а в некоторых случаях – утроен. Так, если до сих призовые составляли 400 тысяч лари (160 тысяч долларов), то в ходе корректирования сумма превысит миллион лари.
"Хочу отметить, что у нас много успехов в области спорта. Поздравляю наших спортсменов Лери Абуладзе, Лашу Гобадзе и Шота Партенадзе с успехом на чемпионате Европы по борьбе. Для повышения мотивации и поощрения спортсменов мы приняли решение увеличить призовой фонд", – сказал Рижвадзе.
По информации пресс-службы, в регионе активно идет строительство спортивной инфраструктуры и обустройство тренировочных площадок международных стандартов.
Завершается строительство базы для тяжелоатлетов в Чакви. Тяжелоатлетам будет предоставлен новый тренировочный зал, отвечающий современным стандартам. В Батуми появится еще одна спортивная инфраструктура. Также объявлен тендер на строительство теннисного комплекса.