https://sputnik-georgia.ru/20230427/vlasti-adzharii-uvelichat-prizovye-dlya-motivatsii-sportsmenov-277124104.html

Власти Аджарии увеличат призовые для мотивации спортсменов

Власти Аджарии увеличат призовые для мотивации спортсменов

Если до сих призовые составляли 400 тысяч лари (160 тысяч долларов), то в ходе корректирования сумма превысит миллион лари 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T17:37+0400

2023-04-27T17:37+0400

2023-04-27T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Аджарские спортсмены и тренеры, занявшие призовые места на чемпионатах Европы и мира среди взрослых, а также Олимпийских играх получат повышенные призовые из бюджета Автономной Республики, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании. Призовой фонд будет удвоен, а в некоторых случаях – утроен. Так, если до сих призовые составляли 400 тысяч лари (160 тысяч долларов), то в ходе корректирования сумма превысит миллион лари. По информации пресс-службы, в регионе активно идет строительство спортивной инфраструктуры и обустройство тренировочных площадок международных стандартов. Завершается строительство базы для тяжелоатлетов в Чакви. Тяжелоатлетам будет предоставлен новый тренировочный зал, отвечающий современным стандартам. В Батуми появится еще одна спортивная инфраструктура. Также объявлен тендер на строительство теннисного комплекса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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