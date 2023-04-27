https://sputnik-georgia.ru/20230427/vystavki-kartin-niko-pirosmani-proydut-v-evrope-277101465.html

Выставки картин Нико Пиросмани пройдут в Европе

Выставки картин Нико Пиросмани пройдут в Европе

Около 50 оригинальных работ грузинского гения-примитивиста уже доставлены в Копенгаген специальным прямым рейсом 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T07:34+0400

2023-04-27T07:34+0400

2023-04-27T09:18+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Выставки работ великого грузинского художника Нико Пиросмани пройдут в музеях Дании и Швейцарии, заявила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.Около 50 оригинальных работ всемирно признанного живописца Нико Пиросмани уже доставлены в Копенгаген специальным прямым рейсом. Реставраторы распаковали и проверили привезенные полотна – ни одна из работ во время транспортировки не пострадала. По всему Копенгагену уже развешаны баннеры, информирующие о выставке Пиросмани. "Это две исторические выставки в Европе для популяризации грузинской культуры и Пиросмани, который в жизни всегда мечтал беседовать о своем искусстве в мирных условиях, за столом с другими людьми, заинтересованными культурой. Так исполнится мечта Нико Пиросмани и наша", – сказала Цулукиани в эфире телеканала "Имеди". Цулукиани также отметила, что Музей фонда Бейлера в благодарность тому, что с работами Пиросмани познакомятся в Европе, прислал своих реставраторов в Грузию. Каждому полотну Пиросмани провели бесплатную диагностику современными технологиями. На выставки были отправлены работы, которые подлежали транспортировке. А по поводу остальных полотен – насчет них с экспертами была проведена отдельная консультация. И Цулукиани отметила, что Минкульт получил от специалистов информацию, которой ранее не обладал. Какая именно, не уточняется. Помимо этого, в сотрудничестве с зарубежными коллегами будет создан многоязычный мультимедийный сайт, посвященный творчеству Нико Пиросмани. После выставки в Музее фонда Бейлера работы будут возвращены в Грузию. Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична: он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки. Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков. Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества. В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тея цулукиани, культура, новости, европа, дания, швейцария, нико пиросмани, анонсы