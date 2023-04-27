Выставки картин Нико Пиросмани пройдут в Европе
07:34 27.04.2023 (обновлено: 09:18 27.04.2023)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky/
Около 50 оригинальных работ грузинского гения-примитивиста уже доставлены в Копенгаген специальным прямым рейсом
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Выставки работ великого грузинского художника Нико Пиросмани пройдут в музеях Дании и Швейцарии, заявила министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.
Познакомиться с работами грузинского гения-примитивиста смогут в датском музее современного искусства "Луизиана" с 4 мая по 20 августа, а в Музее фонда Бейелера в швейцарском городе Риэн – с 17 сентября по 28 января 2024 года.
Около 50 оригинальных работ всемирно признанного живописца Нико Пиросмани уже доставлены в Копенгаген специальным прямым рейсом.
Реставраторы распаковали и проверили привезенные полотна – ни одна из работ во время транспортировки не пострадала. По всему Копенгагену уже развешаны баннеры, информирующие о выставке Пиросмани.
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистр культуры Грузии Тея Цулукиани
Министр культуры Грузии Тея Цулукиани
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Это две исторические выставки в Европе для популяризации грузинской культуры и Пиросмани, который в жизни всегда мечтал беседовать о своем искусстве в мирных условиях, за столом с другими людьми, заинтересованными культурой. Так исполнится мечта Нико Пиросмани и наша", – сказала Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".
Цулукиани также отметила, что Музей фонда Бейлера в благодарность тому, что с работами Пиросмани познакомятся в Европе, прислал своих реставраторов в Грузию. Каждому полотну Пиросмани провели бесплатную диагностику современными технологиями.
© photo: Sputnik / Alena SavelievaКартина Нико Пиросмани "Кутежи"
Картина Нико Пиросмани "Кутежи"
© photo: Sputnik / Alena Savelieva
На выставки были отправлены работы, которые подлежали транспортировке. А по поводу остальных полотен – насчет них с экспертами была проведена отдельная консультация. И Цулукиани отметила, что Минкульт получил от специалистов информацию, которой ранее не обладал. Какая именно, не уточняется.
Помимо этого, в сотрудничестве с зарубежными коллегами будет создан многоязычный мультимедийный сайт, посвященный творчеству Нико Пиросмани.
После выставки в Музее фонда Бейлера работы будут возвращены в Грузию.
Известнейший грузинский художник Нико Пиросмани
© photo: Sputnik/
Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична: он жил и умер нищим и безвестным. Долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.
Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков.
© FB / GNMuseumКартина "Свири" работы Нико Пиросмани
Картина "Свири" работы Нико Пиросмани
© FB / GNMuseum
Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.
В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подмечал и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.