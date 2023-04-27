https://sputnik-georgia.ru/20230427/yadernoe-toplivo-zavezli-na-aes-v-turtsiyu---pervyy-rossiysko-turetskiy-startoval-277128250.html

Ядерное топливо завезли на АЭС в Турцию – российско-турецкий атомный проект стартовал

Ядерное топливо завезли на АЭС в Турцию – российско-турецкий атомный проект стартовал

После завоза топлива АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция – страной, где есть атомная энергетика, отметили в проектной компании "Аккую Нуклеар" 27.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-27T19:31+0400

2023-04-27T19:31+0400

2023-04-27T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую".Ядерное топливо на станции поместят в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция – страной, где есть атомная энергетика, сообщили в проектной компании "Аккую Нуклеар".В занимающейся строительством атомной станции госкорпорации "Росатом" ранее отметили, что доставка ядерного топлива на площадку АЭС в районе Гюльнар провинции Мерсин станет ключевым событием 2023 года в строительстве станции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества.Мартынов: АЭС "Аккую" полезна и для Закавказья >>Соглашение между правительством РФ и правительством Турции о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в Турецкой Республике было подписано 12 мая 2010 года. В декабре того же года российская сторона учредила на территории Турции проектную компанию АО "Аккую Нуклеар" (Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi), которая в рамках долгосрочного контракта приняла на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу станции из эксплуатации.Проект сооружения АЭС "Аккую" в Турции является первым в мире проектом АЭС, реализуемым по модели BOO (build-own-operate, "строй-владей-эксплуатируй"). Стоимость проекта – порядка $20 млрд. Проект сооружения АЭС финансируется на 100% российской стороной.О чем говорили Путин и Эрдоган на встрече в Сочи >>Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020-го, третьего – в марте 2021-го, четвертого – в июле 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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