https://sputnik-georgia.ru/20230428/gruzinskie-vina-vyshli-na-vtoroe-mesto-po-importu-na-rossiyskiy-rynok-277163006.html

Грузинские вина вышли на второе место по импорту на российский рынок

Грузинские вина вышли на второе место по импорту на российский рынок

Грузия обошла Испанию по поставкам вина в Россию и отстает только от Италии 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузия стала вторым поставщиком тихих вин в Россию – за первый квартал было импортировано 13,1 млн литров, что на 49% больше, чем годом ранее, пишет газета "КоммерсантЪ".Согласно информации издания, Грузия обошла по поставкам вина Испанию и отстает только от Италии.Издание приводит мнение руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева о том, что выход Грузии на второе место среди поставщиков тихих вин ожидался еще в 2022 году. По его словам, у импортеров сохраняются сложности с трансграничными платежами, а с Грузией таких проблем нет, со страной есть прямая логистика без завоза через Прибалтику.Грузинское вино быстро оборачивается в рознице, поэтому требует пополнения запасов, добавляет эксперт.И пусть весь мир подождет – как Грузия и Россия наращивают экономическое партнерство >>"КоммерсантЪ" подчеркивает, что рост доли Грузии на российском алкогольном рынке не ограничивается тихими винами.Импорт игристых из страны в первом квартале год к году вырос примерно в 8,5 раза, до 371,99 тыс. литров, что соответствует пятому месту после Италии, Франции, Испании и Португалии. А поставки грузинских коньяков и бренди увеличились год к году на 120%, до 2,66 млн литров – это почти 60% всего импорта в категории.Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные >>Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61%.Доля грузинского вина в товарообороте двух стран составляет 5,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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