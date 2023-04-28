https://sputnik-georgia.ru/20230428/gruzinskie-vina-vyshli-na-vtoroe-mesto-po-importu-na-rossiyskiy-rynok-277163006.html
Грузинские вина вышли на второе место по импорту на российский рынок
Грузинские вина вышли на второе место по импорту на российский рынок
Грузия обошла Испанию по поставкам вина в Россию и отстает только от Италии 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T19:33+0400
2023-04-28T19:33+0400
2023-04-28T19:55+0400
новости
грузия
экономика
россия
грузинское вино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/16/243361695_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_c8bc24376a2c6d387ed5dcfea5aab9c9.jpg
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузия стала вторым поставщиком тихих вин в Россию – за первый квартал было импортировано 13,1 млн литров, что на 49% больше, чем годом ранее, пишет газета "КоммерсантЪ".Согласно информации издания, Грузия обошла по поставкам вина Испанию и отстает только от Италии.Издание приводит мнение руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева о том, что выход Грузии на второе место среди поставщиков тихих вин ожидался еще в 2022 году. По его словам, у импортеров сохраняются сложности с трансграничными платежами, а с Грузией таких проблем нет, со страной есть прямая логистика без завоза через Прибалтику.Грузинское вино быстро оборачивается в рознице, поэтому требует пополнения запасов, добавляет эксперт.И пусть весь мир подождет – как Грузия и Россия наращивают экономическое партнерство >>"КоммерсантЪ" подчеркивает, что рост доли Грузии на российском алкогольном рынке не ограничивается тихими винами.Импорт игристых из страны в первом квартале год к году вырос примерно в 8,5 раза, до 371,99 тыс. литров, что соответствует пятому месту после Италии, Франции, Испании и Португалии. А поставки грузинских коньяков и бренди увеличились год к году на 120%, до 2,66 млн литров – это почти 60% всего импорта в категории.Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные >>Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61%.Доля грузинского вина в товарообороте двух стран составляет 5,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/16/243361695_100:0:1899:1349_1920x0_80_0_0_2563c98d8c2d8a44d68a044e8eaa3c83.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, экономика, россия, грузинское вино
новости, грузия, экономика, россия, грузинское вино
Грузинские вина вышли на второе место по импорту на российский рынок
19:33 28.04.2023 (обновлено: 19:55 28.04.2023)
Грузия обошла Испанию по поставкам вина в Россию и отстает только от Италии
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik.
Грузия стала вторым поставщиком тихих вин в Россию – за первый квартал было импортировано 13,1 млн литров, что на 49% больше, чем годом ранее, пишет газета "КоммерсантЪ"
.
Согласно информации издания, Грузия обошла по поставкам вина Испанию и отстает только от Италии.
"Импорт из Испании за отчетный период вырос на 11%, до 12,2 млн литров, из сохраняющей первое место Италии — на 15%, до 13,4 млн литров. Весь импорт тихого вина в Россию в первом квартале вырос на 30%, до 73,1 млн литров, год к году", – сообщает газета.
Издание приводит мнение руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева о том, что выход Грузии на второе место среди поставщиков тихих вин ожидался еще в 2022 году. По его словам, у импортеров сохраняются сложности с трансграничными платежами, а с Грузией таких проблем нет, со страной есть прямая логистика без завоза через Прибалтику.
Грузинское вино быстро оборачивается в рознице, поэтому требует пополнения запасов, добавляет эксперт.
"КоммерсантЪ" подчеркивает, что рост доли Грузии на российском алкогольном рынке не ограничивается тихими винами.
Импорт игристых из страны в первом квартале год к году вырос примерно в 8,5 раза, до 371,99 тыс. литров, что соответствует пятому месту после Италии, Франции, Испании и Португалии. А поставки грузинских коньяков и бренди увеличились год к году на 120%, до 2,66 млн литров – это почти 60% всего импорта в категории.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между Грузией и Россией в январе-марте 2023 года вырос на 73,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 666,9 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 61%.
Доля грузинского вина в товарообороте двух стран составляет 5,7%.