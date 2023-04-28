https://sputnik-georgia.ru/20230428/kakoy-budet-pogoda-v-mae-2023-narodnye-primety-na-kazhdyy-den-mesyatsa-277164244.html

Какой будет погода в мае 2023? Народные приметы на каждый день месяца

Какой будет погода в мае 2023? Народные приметы на каждый день месяца

Народные приметы последнего весеннего месяца предсказывают, какой будет погода в мае 2023 года, летом и даже следующей зимой, а также будет ли год урожайный... 28.04.2023, Sputnik Грузия

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погода

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Какой будет погода в мае 2023 года: народные приметы на каждый день месяца читайте в Sputnik Грузия. Народные приметы на май Плохая примета убирать в мае теплые вещи, так как майское тепло ненадежно и холода иногда возвращаются, хоть и ненадолго. Так, например, если в начале мая прохладно, значит, конец последнего весеннего месяца будет теплым, и наоборот. По народным приметам дождливый май предсказывает сухой июнь, а если поздно зацвел одуванчик – значит, и лето в целом будет засушливым. Частые дожди и туманы в мае обещают плодородный год, а если в последний месяц весны пойдет град – значит, лето будет градобойным. Если в полях много хвоща – значит, урожай овса ожидается богатый, а много щавеля в мае – это явная примета, что предстоящая зима будет теплой, но снежной. По приметам погода ожидается пасмурная, если цветки земляники к вечеру поникнут, а если в мае появилось много журавлей или майских жуков — это явная примета, что предстоит засуха. Приметы на каждый день мая По народным приметам крестьяне начинают посевные работы, если 1 мая слышна кукушка. Гроза 2 мая по приметам принесет удачу, особенно если на небе после нее появится радуга. Чтобы привлечь удачу и счастье на весь год, во второй день месяца пекут пироги. Дождь 3 мая – много грибов будет осенью, а если днем тепло и солнечно – ожидается похолодание. В старину 4 мая дом освобождали от негатива – по приметам тех, кто в этот день ленился и не наводил в жилище порядок, ожидали неприятности. Пятого мая молодые девушки гадали, чтобы узнать свою судьбу и привлечь любовь, а также мастерили обереги, чтобы избежать неприятностей. По народным приметам, чтобы быть здоровым и красивым, нужно 6 мая босиком пройти по росе и умыться ею. А смотреть в чужие окна – плохая примета, можно привлечь чужие несчастья. Яркий оранжевый закат 7 мая обещает хорошую погоду в ближайшие дни, а удачу сулит, если споткнуться в этот день о правую ногу. Год будет удачным, если 8 мая пройдет без ссор, а увидеть пару голубей 9 мая – к счастью. Лягушки 10 мая квакают с вечера громко — к ясной погоде, а если бабочек не видно — значит, погода скоро изменится. Обедать с семьей 11 мая — хорошая примета, к благополучию в доме. А 12 числа собирают и высушивают целебные травы, которыми лечат в зимнюю пору. Цветок 13 мая распустился в доме – к счастью. А вот деньги давать в долг или поднимать чужие вещи 14 мая – плохая примета, сулящая неприятности. Увидеть 15 мая радугу — хорошая примета, к удаче. А умыться росой 16 числа поможет поправить здоровье. Хорошая примета найти 17 мая четырехлистный клевер, она обещает благополучие, а к финансовой удаче – попасть 18 мая под проливной дождь. Туманное утро 19 мая — к ясной погоде, а если ульи гудят, но пчел не видно — к ненастью. Проливной дождь 20 мая — грибная пора наступает, а если в лужу попасть и ноги промочить — это хорошая примета, все беды за спиной останутся. Мыть полы в доме 21 мая – хорошая примета, привлекает достаток. Рябина цветет 22 мая — значит осень будет прохладной, а зима ранней. Предвещают перемену погоды и скворцы, если суетятся и места себе не находят. По народным приметам 23 мая нельзя работать на земле, чтобы не остаться без урожая. А выпить травяной настой — к выздоровлению. Дождливый день 24 мая — значит, лето ожидается такое же. А багровый рассвет — к ненастью. Соловей поет в ночь на 25 мая — к хорошей погоде. А много комаров 26 числа — значит, пришла ягодная пора. Лето будет жарким, если 27 мая прилетели ласточки и стрижи, а 28 мая в воздухе летает паутина. Потеплеет, если 29 мая лягушки расквакались под вечер. А дождь 30 числа предсказывает раннюю осень. Народные приметы призывают всех 31 мая не лениться, чтобы не потерять финансовую удачу. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230428/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni-277151708.html

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