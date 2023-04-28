https://sputnik-georgia.ru/20230428/meriya-tbilisi-prodolzhaet-reshat-problemy-s-zhilem-postradavshikh-ot-zastroyschikov-277145994.html

Дождались спустя 30 лет - Каладзе вручил ключи от квартир десяткам семей

Дождались спустя 30 лет - Каладзе вручил ключи от квартир десяткам семей

Треть пострадавших от кооперативов "лихих 90-х" семей уже получила квартиры в Тбилиси 28.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-28T13:56+0400

2023-04-28T13:56+0400

2023-04-28T14:45+0400

грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1c/277143739_27:290:1026:852_1920x0_80_0_0_fdcd39f393011b032b21c441795af5be.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вручил документы, подтверждающие право собственности, и ключи от квартир 104 семьям, пострадавшим в 1990-х годах в результате сорвавшегося кооперативного строительства, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета. Осуществление проекта началось в 2018 году. Речь идет о семьях, которые остались без обещанной жилплощади из-за того, что государственные кооперативы застройщиков в 1990-е годы не смогли выполнить взятые на себя обязательства. Пострадавшим семьям предоставят жилье на улице Деметре Тавдадебули в столичном районе Диди Дигоми. Для строительства дома выделена земля площадью более 9,1 тысячи квадратных метров.Что мешает мэрии Тбилиси заменять аварийные дома новыми?>>Мэр встретился с пострадавшими жильцами около строящегося дома и передал им документы, подтверждающие право собственности. "Цель нашего сегодняшнего собрания связана с вопросом, который в течение 30 лет был огромной проблемой. Это были семьи, пострадавшие от жилищно-строительных кооперативов. Помню, в 2017 году, когда я проводил избирательную кампанию, я обещал этим людям, порядка 3,5 тысячи семьей, решить эту проблему", – заявил Каладзе. Из-за этой проблемы многим пришлось уехать в эмиграцию, никто из них не верил, что когда-нибудь данный вопрос решится, заявил мэр, отметив, что счастлив иметь возможность передать квартиры этим людям. "Мы общими усилиями сумели решить данную проблему. Эта программа продолжится до тех пор, пока все семьи не будут удовлетворены", – отметил Каладзе. Из 3,5 тысячи семей, пострадавших от жилищно-строительных кооперативов, 2,5 тысячи уже получили право собственности на жилплощадь. Строительные работы находятся на разных этапах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, мэрия тбилиси